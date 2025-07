F1: Fährt Brad Pitt in dem Film in einem echten Auto der Formel 1 und gab es Sonny Hayes wirklich?

Wie realistisch ist der neue Formel-1-Film rund um Brad Pitt? SPOX hat alle Infos zum Hollywood-Movie!

Seit vergangenen Mittwoch, den 25. Juni, ist der neue F1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle in den deutschen Kinos zu sehen. Als "Sonny Hayes" gibt Pitt den teils kauzigen, aber durchaus charmant alternden Rennfahrer im Ruhestand. Und die Produktion der "Maverick"-Macher Jerry Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski scheint das Publikum zu überzeugen: Seit Kinostart konnte der "authentische Rennfilm", welcher mit Lewis Hamilton einen echten Star des Sports in einer Nebenrolle einbaute, überwiegend gute Kritiken verzeichnen, ohne dabei neben realistischen Szenen auf die Erzählung einer packenden Story zu verzichten.

Wie viel Realismus wirklich im Film steckt, erfahrt Ihr bei SPOX!