Wer spielt heute bei der WM? Teams, Livestream, Liveticker sehen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Am achten Tag der WM 2018 in Russland gibt es die zweiten Auftritte der Mitfavoriten Frankreich und Argentinien. Zudem trifft Dänemark auf Australien. SPOX gibt eine Übersicht über alle Teams, die am Donnerstag spielen und zeigt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Einen generellen Überblick darüber, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM live: Diese Teams spielen heute

Wie auch in den vergangenen Tagen stehen am Donnerstag ebenfalls wieder drei Spiele auf dem Programm. Dabei geht es vor allem in der Gruppe C zur Sache, der Kracher des Tages aber steigt am Abend in der Gruppe D: Hier trifft Argentinien um Superstar Lionel Messi auf Kroatien.

In Österreich können ebenfalls alle WM-Spiele verfolgt werden. Sowohl im Free-TV im ORF als auch im Livestream werden die Spiele ausgestrahlt.

Die WM-Spiele am Donnerstag im Liveticker

Wer die Spiele der WM heute nicht live sehen kann, verpasst bei SPOX trotzdem nichts: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Hier geht es zu den Livetickern der Donnerstagsspiel:

Dänemark - Australien ab 14 Uhr im Liveticker.

Frankreich - Peru ab 17 Uhr im Liveticker.

Argentinien - Kroatien ab 20 Uhr im Liveticker.

© getty

WM heute live: Dänemark - Australien

Dänemark tat sich gegen ein starkes Team aus Peru schwer, am Ende aber stand ein immens wichtiger 1:0-Erfolg - dank des Treffers von Leipzigs Yussuf Poulsen. Dänemark wurde in der Anfangsphase teilweise überrannt, den ersten eigenen Torschuss gab es erst nach 39 Minuten. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte reichte aber für den schmeichelhaften Sieg.

Mit Australien wartet jetzt der mutmaßlich schwächste Gegner der Gruppe C und Dänemark dürfte alles daran setzen, mit sechs Punkten in das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich zu gehen. Doch Vorsicht ist geboten: Das Team aus Down Under bereitete Frankreich beachtliche Schwierigkeiten und kamen zudem über Standards zu eigenen Chancen.

Gewinne einen 55"-QLED-SMART-TV im Wert von über 1.000 Euro! Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten.

WM heute live: Frankreich - Peru

Ein Elfmeter sowie der kuriose Siegtreffer von Pogba - der Auftaktsieg gegen Australien ließ aufseiten der Franzosen noch einige Wünsche offen. Die Franzosen zeigten dabei Schwierigkeiten gegen einen defensiv eingestellten Gegner, gegen Peru könnte es jetzt ein ganz anderes Spiel werden.

Die Südamerikaner zeigten gegen Dänemark einmal mehr ihre Aggressivität gegen den Ball, gegen die Peruaner sollte Frankreich in der Offensive mehr Räume erhalten. Dennoch müssen die Franzosen zeigen, dass sie auch bei eigenem Ballbesitz aus dem Mittelfeld heraus das Spiel besser aufziehen und die hochtalentierte Offensive in sich besser harmonieren kann.

WM 2018: Die Gruppe C im Überblick:

Team Spiele Tore Punkte Frankreich 1 2:1 3 Dänemark 1 1:0 3 Australien 1 1:2 0 Peru 1 0:1 0

WM heute live: Argentinien - Kroatien

Die einmal mehr als Mitfavorit gehandelten Argentinier hatten sich ihren Auftakt sicher anders vorgestellt - doch gegen disziplinierte Isländer reichte es lediglich zu einem 1:1, auch weil Lionel Messi einen Elfmeter vergab. Argentiniens Legende Diego Maradona polterte anschließend im venezolanischen Fernsehen in Richtung von Trainer Jorge Sampaoli: "Wenn er so spielen lässt, kann er nicht mehr zurück nach Argentinien." Die Taktik sei "eine Schande" gewesen.

Bei den Kroaten geht es da deutlich entspannter zu. Zum Auftakt wurde Nigeria letztlich souverän mit 2:0 geschlagen, durch das Remis im Parallelspiel können die Kroaten mit einem Sieg über Argentinien aus eigener Kraft das Achtelfinal-Ticket bereits am zweiten Spieltag buchen.

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Nachdem am Mittwoch die ARD für die Übertragung zuständig war, zeigt am Donnerstag das ZDF wieder alle Spiele im TV und im Livestream. In Österreich zeigt wie gewohnt ORF alle Spiele, Sky überträgt heute ausschließlich die Partie zwischen dem Argentinien und Kroatien.

WM am Freitag - die Spiele im Überblick: