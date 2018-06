Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten

World Cup Russland -

Ein normales WM-Tippspiel kann jeder, deshalb haben wir für Euch was anderes ausgedacht! Ihr wisst, von welcher Position Arjen Robben seine Tore erzielt? Toll, weiß jeder, und bringt vor allem nichts, es ist ja ein WM-Tippspiel.

Und so funktioniert Goaltip: Wir haben das Spielfeld in 64 Zonen unterteilt. Was Ihr machen müsst? Ganz einfach, vor jedem WM-Spiel auf eines der 64 Felder tippen. Nämlich auf die Position, bei der Ihr glaubt, dass von dort im betreffenden Spiel ein Tor erzielt werden wird.

Habt Ihr Recht und es wird tatsächlich im betreffenden Spiel von diesem Feld aus ein Tor erzielt, erhaltet Ihr Punkte auf Euer Konto gutgeschrieben.

Vorrunde: 10 Punkte

Achtelfinale: 20 Punkte

Viertelfinale: 40 Punkte

Halbfinale: 80 Punkte

Finale: 160 Punkte

Wählt Ihr ein Feld aus, von dem sogar mehrere Tore in einem Spiel fallen, erhaltet Ihr für jedes Tor die entsprechende Punktzahl. Nach jedem Spiel wird die Rangliste der Teilnehmer aktualisiert, somit habt Ihr immer den Überblick, ob Ihr vorne dabei seid. Und solltet Ihr nach der WM zu den Top 3 gehören, warten nette Preise auf euch.

Coole Preise warten auf Euch

1. Platz: Samsung QE-55Q6F, QLED-Fernseher (oder ein gleichwertiges Produkt)

2. Platz: PlayStation 4 mit FIFA18

3. Platz: PARROT Mambo FPV Drohne (oder ein gleichwertiges Produkt)

Bei Punktgleichheit entscheidet das Losverfahren. Das Los wird über ein technisches Auswahlverfahren gezogen. Die ausgelobten Preise sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Also, mitmachen lohnt sich! Einfach jeden Tag diese Tippspiel-Seite besuchen und vorhersehen, von welcher Position es bei den WM-Spielen des Tages knallt!

Eure SPOX-Redaktion