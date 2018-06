Dänemark gegen Australien um 14 Uhr im Livestream, Liveticker oder TV sehen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Am Donnerstag treffen am 2. Spieltag der Gruppe C Dänemark und Australien aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream oder TV sehen könnt. Außerdem gibt es alle Infos zur Ausgangsposition und dem Liveticker.

Während Dänemark erfolgreich ins Turnier gestartet ist, steht Australien nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich bereits mächtig unter Druck. Im anderen Spiel der Gruppe C stehen sich am Donnerstag Frankreich und Peru gegenüber.

Dänemark gegen Australien im Livestream und TV sehen

Das Match zwischen Dänemark und Australien wird um 14 Uhr von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) angepfiffen und ist damit die erste Partie des Tages. Austragungsort ist die Samara-Arena in Samara. Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV und bietet zudem einen Livestream im Internet an.

Das ZDF beginnt am Donnerstag mit der WM-Berichterstattung um 13 Uhr. Begleitet wird die Sendung mit folgender Besetzung:

Moderation: Jochen Breyer

Experte: Christoph Kramer

Reporterin: Claudia Neumann

© getty

Wo kann ich Dänemark gegen Australien im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zu allen Spielen der Fußball-WM 2018 in Russland einen Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker zum Spiel zwischen Dänemark gegen Australien.

Dänemark vs. Australien: Die Aufstellungen

Die beiden Nationaltrainer werden rund eine Stunde vor Spielbeginn ihre Startaufstellungen bekannt geben. So liefen die Teams im ersten Gruppenspiel auf:

Dänemark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen - Kvist, Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto - Jörgensen

Australien: Ryan, Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon, Mooy, Jedinak, Rogicm Kruse, Leckie, Nabbout

Dänemark kann großen Schritt Richtung Achtelfinale machen

Im ersten Spiel traf die dänische Auswahl auf Peru. Gegen die Südamerikaner gewann das Team von Age Hareide dank eines Treffers von Yussuf Poulsen mit 1:0.

Mit einem Sieg gegen Achtelfinale hätte das Team rund um Superstar Christian Eriksen sechs Punkte auf dem Konto und hätte damit vor dem letzten Match gegen Frankreich Chancen auf den Gruppensieg.

© getty

Australien will Dänemarks Eriksen im Kollektiv stoppen

Die australische Nationalmannschaft schlug sich gegen Frankreich tapfer, am Ende musste sie sich aber knapp geschlagen geben.

Gegen Dänemark will Australien an diese Leistung anknüpfen. "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, darauf können wir aufbauen und versuchen, das ins Spiel gegen Dänemark mitzunehmen", sagte Mittelfeldspieler Aaron Mooy.

Besonders vor Christian Eriksen haben die Australier dabei Respekt. "Wir werden versuchen, ihn im Kollektiv zu stoppen", erklärte Mooy.

© getty

Dänemark gegen Australien: Die Gruppe C vor dem 2. Spieltag