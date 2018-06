WM 2018: Wer führt die Torjägerliste an? Wettquoten auf den Torschützenkönig

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Der erste Spieltag der WM-Vorrunde neigt sich dem Ende zu und jeder Topstar hatte die Möglichkeit sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Doch wer hat das auch getan? SPOX zeigt die aktuelle Torjägerliste und die Wettquoten für den Titel des Torschützenkönigs.

Gesucht wird der Nachfolger von James Rodriguez, der bei der WM 2014 mit sechs Toren Torschützenkönig wurde. Doch wer hat sich bislang in die beste Ausgangslage gebracht? Hier gibt es einen Überblick über die Favoriten.

Cristiano Ronaldo: Der perfekte Auftakt gegen Spanien

Nationalmannschaft: Portugal

Verein: Real Madrid

Gruppengegner: Spanien, Marokko, Iran

Tore in der WM-Qualifikation: 15

Tore bei der WM 2018: 3

Besser hätte Cristiano Ronaldo nicht in die WM starten können. Gegen Mitfavorit Spanien schoss CR7 seine Portugiesen quasi im Alleingang zum Punktgewinn, auch wenn es letztendlich nicht zum Sieg reichte. Besonders beim Freistoßtor kurz vor Schluss, das den 3:3-Endstand bedeutete, zeigte Ronaldo seine ganze Klasse.

In den kommenden beiden Spielen geht es für Portugal gegen Marokko und Iran, keine Gegner, vor denen Ronaldo zittern müsste. Wenn Ronaldo ernste Chancen auf den Goldenen Schuh haben möchte, muss wohl mindestens das Viertelfinale erreicht werden. Angesichts der wartenden Achtelfinal-Gegner aus Gruppe A, vor denen sich Portugal allesamt nicht verstecken muss, dürfte dies aber im Bereich des Möglichen liegen.

WM 2018: Die aktuelle Torschützenliste

Name Nation Tore Cristiano Ronaldo Portugal 3 Diego Costa Spannien 2 Romelu Lukaku Belgien 2 Denis Cheryshev Russland 2 Harry Kane England 2 Antoine Griezmann Frankreich 1 Sergio Agüero Argentinien 1 Luka Modric Kroatien 1 Dries Mertens Belgien 1 . . .

Harry Kane: Doppelpack zum Sieg gegen Tunesien

Nationalmannschaft: England

Verein: Tottenham Hotspur

Gruppengegner: Belgien, Panama, Tunesien

Tore in der WM-Qualifikation: 5

Tore bei der WM 2018: 2

Auch Harry Kane startete mit England optimal in die WM - direkt bei seinem WM-Debüt traf der 24-Jährige doppelt. Zwar taten sich die Three Lions gegen tief stehende Tunesier lange schwer, Kane besorgte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor allerdings den 2:1-Endstand.

Wie bei Ronaldo stellt sich allerdings auch bei Kane weiterhin die Frage, ob seine Mannschaft stark genug ist um das Halbfinale zu erreichen. Nur dann würde er durch das Finale bzw. das Spiel um Platz drei auf die maximale Anzahl von sieben Spielen kommen. In den nächsten beiden Gruppenspielen trifft England auf Panama und Belgien.

Lionel Messi: Kein Treffer - aber ein verschossener Elfmeter

Nationalmannschaft: Argentinien

Verein: FC Barcelona

Gruppengegner: Island, Kroatien, Nigeria

Tore in der WM-Qualifikation: 7

Tore bei der WM 2018: 0

Lionel Messi hatte sich den Auftakt in die WM sicherlich anders vorgestellt. Obwohl man gegen Island als klarer Favorit ins Spiel ging, reichte es für Argentinien am Ende nur zu einem 1:1. Auch Messi persönlich enttäuschte, erzielte kein Tor und verschoss sogar einen Elfmeter.

Gegen Kroatien steht die Albiceleste nun schon gehörig unter Druck, wenn man nicht schon in der Vorrunde rausfliegen möchte. Sollte das der Fall sein, hätte sich wohl auch der Titel des WM-Torschützenkönigs für Messi erledigt.

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2018? Wettquoten

Spieler Quote auf WM-Torschützenkönig Cristiano Ronaldo 3,2 Harry Kane 7,0 Diego Costa 7,5 Romelu Lukaku 8,0 Neymar 17 Anntoine Griezmann 17 Lionel Messi 20 Robert Lewandowski 25 Sergio Agüero 25 Coutinho 25 Gabriel Jesus 30 Luis Suarez 35 Timo Werner 40 Edinson Cavani 40

Neymar: Kein Tor zum Auftakt

Nationalmannschaft: Brasilien

Verein: PSG

Gruppengegner: Schweiz, Costa Rica, Serbien

Tore in der WM-Qualifikation: 6

Tore bei der WM 2018: 0

Vor der WM war die Quote auf Neymar als WM-Torschützenkönig noch am niedrigsten, nach dem ersten Spiel hat sich das jedoch geändert. Gegen die Schweiz holte Brasilien nur ein 1:1-Unentschieden, auch weil der Superstar von Paris St.Germain nicht traf. Grund dafür war unter anderem die harte Gangart der Schweizer, die Neymar insgesamt elf Mal foulten.

So wirklich beeindruckend war der Auftritt der Selecao nicht, noch besteht jedoch kein Grund zur Panik. Weil bislang kein einziger Favorit zu überzeugen wusste, ist das Halbfinale noch immer in Reichweite. Dafür sollten aber erst Mal die nächsten beiden Spiele gegen Costa Rica und Serbien gewonnen werden. Dabei helfen könnte Neymar, der treffen sollte, wenn er eine Chance auf den Goldenen Schuh haben möchte.

Romelu Lukaku: Später Doppelpack sichert Sieg

Nationalmannschaft: Belgien

Verein: Manchester United

Gruppengegner: England, Panama, Tunesien

Tore in der WM-Qualifikation: 11

Tore bei der WM 2018: 2

Wie jedes Jahr zählt Belgien wieder zum Kreis der Mitfavoriten, so wirklich glaubt aber niemand an einen belgischen WM-Sieg. Ungefähr dasselbe gilt auch für Romelu Lukaku und den Torjägertitel. Mit seinem Doppelpack hat der Stürmer von Manchester United aber direkt im ersten Spiel gezeigt, wozu er in der Lage ist.

Auch gegen England und Tunesien soll Lukaku für belgische Jubelstürme sorgen. Gegen die Three Lions trifft er auf einige Kollegen aus dem Verein, ob das jedoch Auswirkungen auf seine Leistung hat, bleibt abzuwarten.

Antoine Griezmann: Glücklicher Sieg zum Start

Nationalmannschaft: Frankreich

Verein: Atletico Madrid

Gruppengegner: Australien, Peru, Dänemark

Tore in der WM-Qualifikation: 4

Tore bei der WM 2018: 1

In Frankreich erwartete eigentlich jeder einen klaren Auftaktsieg gegen Australien, doch wie so viele Favoriten tat sich auch die Equipe Tricolore schwer. Durch mithilfe des Video-Schiedsrichters gewann Frankreich mit 2:1.

Der VAR verhalf den Franzosen zu einem Elfmeter, den Antoine Griezmann sicher verwandelte. Damit sicherte sich der Stürmer von Atletico Madrid die Chancen auf den Goldenen Schuh, auch wenn es dazu gegen Dänemark und Peru einer enormen Leistungssteigerung bedarf.

Die Torschützenkönige der vergangenen Weltmeisterschaften

WM Torschützenkönig Tore 1978 Mario Kempes (Argentinien) 6 1982 Paolo Rossi (Italien) 6 1986 Gary Lineker (England) 6 1990 Salvatore Schillaci (Italien) 6 1994 Oleg Salenko (Russland), Christo Stoitschkow (Bulgarien) 6 1998 Davor Suker (Kroatien) 6 2002 Ronaldo (Brasilien) 8 2006 Miroslav Klose (Deutschland) 5 2010 Thomas Müller (Deutschland) 5 2014 James Rogriguez (Kolumbien) 6

WM 2018: Leistungsdaten der Favoriten auf den Goldenen Schuh