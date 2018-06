DFB-Team: DFB-PK mit Oliver Bierhoff, Thomas Müller und Marco Reus

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Portugal -

Am Samstag geht es für das DFB-Team in Sotschi im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden (ab 20 Uhr im LIVETICKER) statt. Einen Tag nach der Ankunft am kaspischen Meer am Dienstag stellen sich Oliver Bierhoff, Thomas Müller und Marco Reus in der Pressekonferenz den Fragen der Presse.

Disclaimer: Dieser Artikel wird permanent aktualisiert.

DFB-PK am Mittwoch im Liveticker

10.30: Herzlich Willkommen zur DFB-Pressekonferenz am Mittwoch im Liveticker! Hier verpasst ihr auch heute nichts, ab 11.45 Uhr stehen Teammanager Oliver Bierhoff, Thomas Müller und Marco Reus den anwesenden Journalisten für Fragen zur Verfügung.

DFB-PK am Mittwoch mit Bierhoff, Müller und Reus

Nach der Auftaktpleite gegen Mexiko genossen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft am Montag einen medienfreien Tag. Am Dienstag stand dann Kapitän Manuel Neuer in Watutinki Rede und Antwort.

In Sotschi, wo am Samstag das vorentscheidende Gruppenspiel gegen Schweden stattfindet, bereitet sich das DFB-Team seit Dienstag vor - und auch medial geht alles wieder den gewohnten Weg.

In der Pressekonferenz am Mittwoch stellen sich Teammanager Oliver Bierhoff, Thomas Müller und Marco Reus den Fragen der Presse.

DFB-Pressekonferenz heute live im TV oder Livestream verfolgen

Der DFB wird die PK ab 11.45 Uhr im Internet im Livestream zeigen. Hier geht's zum Link zum DFB-TV.

Außerdem zeigt Sky Sport News HD die Pressenkonferenz live im TV.

WM 2018: Deutschlands Gruppe F

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 Schweden 1 1:0 1 3 2 Mexiko 1 1:0 1 3 3 Südkorea 1 0:1 -1 0 4 Deutschland 1 0:1 -1 0

WM 2018: DFB-Kader im Überblick

Joachim Löw kann vor dem vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Schweden wohl aus dem Vollen schöpfen. Die vor Turnierbeginn fraglichen Jerome Boateng und Mesut Özil waren bereits zum Auftakt gegen Mexiko im Einsatz. Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2018: