Transfers und Gerüchte: Wen holt Real Madrid?

Mittwoch, 14.06.2017

Real Madrid: Welche Neuzugänge stehen fest?

Bisher hat Real Madrid noch keinen neuen Spieler verpflichtet. Jedoch kehren einige Spieler von ihren Leih-Vereinen zurück:

Name Alter Bisheriger Verein (Leihe) Position Borja Mayoral 20 VfL Wolfsburg Mittelstürmer Diego Llorente 23 FC Malaga Innenverteidiger Jesus Vallejo 20 Eintracht Frankfurt Innenverteidiger Burgui 23 Sporting Gijon Rechtsaußen Marcos Llorente 22 Deportivo Alaves Defensives Mittelfeld

Jesus Vallejo: Welche Rolle spielt er bei Real?

Jesus Vallejo spielte bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga eine starke Saison. Er könnte jetzt die Chance bekommen, bei Real den scheidenden Pepe in der Innenverteidigung zu beerben. Mit seinen 20 Jahren ist der junge Spanier eine deutlich agilere Variante als der alternde Portugiese.

Real Madrid: Wer verlässt den Verein?

Bisher steht als einziger Abgang Innenverteidiger Pepe fest. Der 34-Jährige verlässt den Verein ablösefrei, da sein Vertrag ausläuft. An einer Verlängerung hatte Real kein Interesse mehr. Alle Leistungsträger wie Gareth Bale oder Cristiano Ronaldo sind mit langfristigen Verträgen ausgestattet.

Diese Verträge laufen in oder nach der Saison 2017/18 aus:

Name Position Alter Marktwert Ruben Yanez Torwart 23 300 Tausend Marcos Llorente Defensives Mittelfeld 22 15 Millionen Isco Offensives Mittelfeld 25 40 Millionen Burgui Rechtsaußen 23 1,5 Millionen

Welche Spieler will Real Madrid?

Real Madrid wird, wie ganz Europa, ein Interesse an Shootingstar Kylian Mbappe von der AS Monaco nachgesagt. Mbappe selbst hatte immer wieder die Königlichen als Wunschziel genannt. Ansonsten ist Real auf fast allen Positionen gut aufgestellt und muss aufgrund der wenigen Abgänge auch kaum Lücken stopfen.

Es gab in der Vergangenheit einige Gerüchte um Jerome Boateng vom FC Bayern München, da durch Pepes Abgang der Platz neben Sergio Ramos frei wird. Ein Wechsel des Weltmeisters scheint aber ausgeschlossen. Realistischer ist das Bemühen um den zentralen Mittelfeldspieler Dani Ceballos. Der 20-jährige Spanier hat sich durch eine starke Saison bei Real Betis Sevilla in den Fokus gespielt

Kylian Mbappe: Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel zu Real?

Das beiderseitige Interesse ist auf jeden Fall da. Genau wie Kylian Mbappe selbst hat auch Real Madrid häufiger betont, an einer Zusammenarbeit interessiert zu sein. Die Frage bisher lautet nur: Wo ist Platz für den Youngster?

Mbappe erklärte, dass es ihm sehr wichtig sei, viel zu spielen. Durch das Trio aus Benzema, Bale und Ronaldo könnte ihm aber eher eine Edeljoker-Rolle zukommen. Zudem spielte sich mit Asensio noch ein eigenes Talent in den Vordergrund. Gedankenspiele sind also erlaubt, aber um eine realistische Chance auf Mbappe zu haben, müsste Gareth Bale oder ein anderer Leistungsträger vermutlich den Verein verlassen.

De Gea, Navas oder Donnarumma: Wer ist 2017/18 der Stamm-Torwart?

Die einzige Schwachstelle bei Real Madrid ist der Bereich zwischen den Torpfosten. Mit Keylor Navas haben die Madrilenen zwar einen erfahrenen Mann - wirklich zufrieden sind sie mit ihm aber nicht. Lange hielten sich Gerüchte um David De Gea von Manchester United, doch der will laut Medienberichten gar nicht nach Madrid.

Die zweite vielversprechende Option hieß Gianluigi Donnarumma und spielt beim AC Mailand. Donnarumma ist das aufstrebende Torwart-Talent der neuen Generation. Aber auch er bekannte sich unlängst zu seinem Verein. Zurzeit sieht es also so aus, als müsste Real auch in der kommenden Saison mit Keylor Navas starten.

Die Torhüter im Vergleich:

Name Verein Alter Marktwert Vertragslaufzeit Keylor Navas Real Madrid 30 18 Millionen 30.06.2020 David de Gea Manchester United 26 40 Millionen 30.06.2019 + 1 Jahr Option Gianluigi Donnarumma AC Mailand 18 25 Millionen 30.06.2018

Welche Spieler könnten Real verlassen?

Während Reals Einkaufspolitik noch etwas unter dem Radar fliegt, ist das Interesse der Konkurrenz an den Madrilenen groß. Die wichtigsten Gerüchte im Überblick:

Spieler Position Marktwert Interessenten Alvaro Morata Mittelstürmer 40 Millionen Manchester United, Borussia Dortmund, AC Mailand James Rodriguez Offensives Mittelfeld 50 Millionen Paris St. Germain, FC Chelsea, Bayern München, AC Mailand, Inter Mailand, Manchester United Mateo Kovacic Zentrales Mittelfeld 25 Millionen AC Mailand

Alvaro Morata: Manchester United, Borussia Dortmund oder AC Milan?

Alvaro Morata ist die heißeste Ware bei Real Madrid. Ein Wechsel scheint unausweichlich, da hinter dem BBC-Trio kaum Platz für den jungen Morata ist.

Doch wo geht die Reise hin? Als wahrscheinlichstes Ziel dürfte Manchester United gelten - Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic erholt sich zwar schneller als gedacht, doch seinen Vertrag haben die Red Devils aufgelöst. Auch Klub-Legende Wayne Rooney spielt keine Rolle mehr in Jose Mourinhos Planungen. Der Verein ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer und Morata sucht einen Platz in der Startelf - einem Wechsel sollte also kaum etwas im Wege stehen.

Dazu kommt, dass der AC Milan im kommenden Jahr keine Champions League spielen wird und Borussia Dortmund durch das Chaos um Thomas Tuchel und seine Entlassung nicht das beste Empfehlungsschreiben abgegeben hat.

Hat James Rodriguez noch eine Zukunft bei Real Madrid?

Dass James Rodriguez mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht wird, hat einen einfachen Grund: Er konnte sich seit seinem Wechsel zu Madrid im Jahr 2014 nicht einwandfrei durchsetzen. Das Mittelfeld der Königlichen ist schlichtweg zu gut besetzt - sowohl in der Breite als auch in der Spitze.

Der Kolumbianer kam in der Saison 2017/18 auf lediglich 22 Einsätze in der Primera Division, nur vier Spiele durfte er durchspielen. Auch in der Champions League verbannte ihn Zinedine Zidane meistens zum Zuschauer. Für einen Spieler mit der Klasse Rodriguez' ist das zu wenig. Wohin die Reise geht, scheint zum jetzigen Zeitpunkt allerdings völlig offen. Sicher ist, dass Real den Mittelfeldmann nicht unter Wert verkaufen möchte.

Isco - Vertragsverlängerung des Real-Youngsters steht bevor

Um Isco ranken sich zurzeit einige Gerüchte. Vor allem mit Manchester City und Pep Guardiola wurde der junge Spanier immer wieder in Verbindung gebracht. Jetzt räumt Isco aber mit disen Gerüchten auf. Er stehe kurz vor einer Vertragsverlängerung und möchte ihn Madrid bleiben.

