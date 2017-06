Medien: Vallejo soll als Pepe-Ersatz antreten

Montag, 12.06.2017

Eintracht Frankfurt muss offenbar seine Hoffnung auf ein weiteres Ausleihgeschäft mit dem spanischen Abwehrspieler Jesus Vallejo begraben. Laut der Real-Madrid-nahen Zeitung Marca habe der Champions-League-Sieger dem 20-Jährigen mitgeteilt, dass er mit ihm für die kommende Saison als Ersatz für das abgewanderte Defensiv-Ass Pepe plane. Vallejo war in der abgelaufenen Spielzeit vom spanischen Rekordmeister an die Hessen ausgeliehen.

Der U21-Nationalspieler hatte mit starken Leistungen in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt und avancierte beim DFB-Pokalfinalisten zum Leistungsträger. In den 25 Partien mit der Real-Leihgabe holte die Eintracht 37 Punkte - in den neun Spielen, in denen Vallejo verletzungsbedingt fehlte, waren es ganze fünf. Frankfurt wurde ohne den Spanier zur schlechtesten Rückrunden-Mannschaft.

Die Eintracht hatte sich daher Hoffnungen gemacht, Vallejo ein weiteres Jahr vom spanischen Meister ausleihen zu können. Doch Real-Trainer Zinedine Zidane, der ein großer Befürworter des Talents sein soll, plant nach dem Abgang des portugiesischen Europameisters Pepe mit Vallejo als viertem Innenverteidiger im Kader hinter Sergio Ramos, Raphael Varane und Nacho.

Jesus Vallejo im Steckbrief