Medien: Mbappe nennt Wechselziel

Montag, 19.06.2017

Darf man der Marca glauben, will Mbappe nur zu Real Madrid wechseln. Bei anderen Angeboten würde er einen Verbleib im Fürstentum vorziehen.

Weiter berichtet die den Königlichen nahestehende Zeitung, dass bei Real mit dem Gedanken gespielt wird, den 18-Jährigen zu verpflichten und dann wieder an Monaco zu verleihen. So soll sich der junge Franzose in Ruhe entwickeln können.

Allerdings hinge eine Leihe auch von der Zukunft von Cristiano Ronaldo ab. Sollte dieser Madrid verlassen, wäre Mbappe direkt Teil der Mannschaft. Auch ein Wechsel im Sommer 2018 sei ein Thema.

Ob Mbappe allerdings zu Real wechselt, ist noch offen. Monaco soll bereits Angebote um die 130 Millionen Euro abgelehnt haben, um das Talent in den eigenen Reihen zu halten.

Kylian Mbappe im Steckbrief