Bayern: James-Transfer bahnt sich an

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor dem Transfer von James Rodriguez. Laut einer Meldung der Gazzetta dello Sport haben sich die Bayern mit Real Madrid auf einen Wechsel geeinigt.

Der Kolumbianer soll demnach für zwei Jahre auf Leihbasis von Madrid nach München wechseln, die Bayern besitzen anschließend eine Kaufoption.

Bereits am Montag gab es Meldungen aus Kolumbien und Spanien, wonach die Bayern die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Offensivspielers hätten. Neben den Münchnern soll vor allem der FC Chelsea großes Interesse an James Rodriguez angemeldet haben. Auch Manchester United, Juventus und Inter wurden gehandelt.

Laut den Berichten soll der Spieler auf eine zügige Entscheidung gedrängt haben. Real Madrid startet am Dienstag seine USA-Tour, der FC Bayern fliegt am Sonntag nach Asien.

Nach Informationen der AS verhandelte Berater Jorge Mendes am Dienstag bereits mit dem FC Bayern, um den Transfer schnellst möglich umzusetzen. Demnach sei das Ziel, dass der Kolumbianer die US-Reise der Königlichen nicht mit antrete, sondern sich zu diesem Zeitpunkt bereits bei seinem neuen Klub aufhalten solle.

James: Wiedersehen mit Carlo Ancelotti

Mit der Verpflichtung von James Rodriguez würden die Bayern auch die von Präsident Uli Hoeneß in Aussicht gestellte "Granate" verpflichten. Rodriguez, der am 12. Juli 26 Jahre alt wird, wechselte 2014 für 75 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid.

Seine beste Saison in Madrid war gleich seine erste Spielzeit unter Trainer Carlo Ancelotti, der ihn wohl jetzt nach München gelockt hat. Unter Zinedine Zidane kam er in den letzten beiden Spielzeiten nicht mehr so zum Zug.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt am liebsten im Zentrum zum Einsatz, kann aber auch auf den beiden Flügelpositionen spielen.