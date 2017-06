Transfers und Gerüchte: Wen holt Klopp?

Montag, 12.06.2017

Liverpool mischt sich ins Mbappe-Rennen ein

Wohin geht Kylian Mbappe? Das dürfte wohl die wichtigste Frage auf dem diesjährigen Sommer-Transfermarkt sein. Klubs wie Real Madrid und Paris Saint-Germain scheinen Gas zu geben und sollen bereit sein, weit über 100 Millionen Euro für das Offensiv-Juwel der AS Monaco zu investieren. Nun scheint sich auch Liverpool ins Rennen einzumischen, Medienberichten zufolge sollen die Reds Kontakt mit Mbappes Beratern aufgenommen haben. Hier geht's zur ausführlichen News.

Klappt's endlich mit dem Ägypten-Messi?

Schon mehrmals hat der FC Liverpool in den letzten Jahren bei Mohamed Salah angeklopft, ein Transfer kam jedoch nie zustande. Das könnte sich in diesem Sommer wohl ändern, denn der nächste Anlauf beim ägyptischen Flügelflitzer scheint Konturen anzunehmen. Angeblich sind die Reds bereit, 40 Millionen Euro an die Roma zu überweisen, um sich die Dienste des 24-Jährigen zu sichern. Schon nach der Länderspielpause könnte Vollzug gemeldet werden. Hier geht's zur ausführlichen News.

Klopp wildert offenbar beim Ex-Klub Borussia Dortmund

Viel zeigen konnte Türkei-Talent Emre Mor in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund nicht. Unter Ex-Coach Thomas Tuchel kam der 19-jährige Mittelfeldspieler nur auf fünf Startelf-Einsätze und soll deswegen in diesem Jahr woanders Spielpraxis sammeln. Favorit auf ein Leih-Geschäft ist der Sun zufolge Jürgen Klopps Liverpool. Hier geht's zur ausführlichen News.

Der Van-Dijk-Wirbel und Liverpools Entschuldigung

In der letzten Woche ließ der hoch gehandelte Southampton-Verteidiger Virgil van Dijk durchsickern, dass er großes Interesse habe, zum FC Liverpool zu wechseln. Doch hatten die Reds zuvor gar nicht bei van Dijks Arbeitgeber angefragt, weswegen sie sich in der Öffentlichkeit entschuldigten und den Transfer des Niederländers, der wohl der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten geworden wäre, platzen ließen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Golden Boy Dominic Solanke kommt vom FC Chelsea

Unter Dach und Fach ist derweil der Wechsel von Junioren-Nationalspieler Dominic Solanke vom FC Chelsea. Der 19-jährige Angreifer, der erst kürzlich mit Englands U-20-Auswahl Weltmeister und bester Spieler des Turniers wurde, kommt ablösefrei. Hier geht's zur News.

Was ist dran an den Werner-Gerüchten?

Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, ob Neu-Nationalspieler Timo Werner RB Leipzig gen Liverpool verlässt. Im März hieß es, der Angreifer sei bereit, sich die Offerte von Klopp und Co. anzuhören, in letzter Zeit ist hingegen ruhiger um diese Personalie geworden. Hier geht's zur ausführlichen News.

Liverpool: Fixe Neuzugänge

Spieler Alter Position ehemaliger Verein (kolportierte) Ablösesumme Dominic Solanke 19 Angriff FC Chelsea ablösefrei, Ausbildungsentschädigung Andre Wisdom 24 Abwehr Red Bull Salzburg Ende der Leihe

Liverpool: Fixe Abgänge

Spieler Alter Position aufnehmender Verein (kolportierte) Ablösesumme Alexander Manninger 40 Torwart Karriereende -

Alle Infos zum FC Liverpool