Medien: Mega-Angebote für Milinkovic-Savic

Lazio Rom haben zuletzt Angebote über 50 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic vorgelegen. Dies bestätigte dessen Berater Mateja Kezman. Zuletzt sollen mit Chelsea und Liverpool zwei Top-Klubs aus der Premier League am Serben interessiert gewesen sein.

"Ich habe in den vergangenen Wochen hochdotierte Angebote über 50 Millionen Euro erhalten", ließ Kezman gegenüber calciomercato verlauten. Ein Wechsel ist aktuell jedoch kein Thema: "Wie bei der Vertragsunterzeichnung vereinbart, steht Sergej in diesem Sommer nicht zum Verkauf. Er ist sehr glücklich bei Lazio und will dem Team im Rennen um die Champions-League-Plätze helfen."

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2015 für neun Millionen Euro von KRC Genk in die italienische Hauptstadt. Im Trikot der Biancocelesti verbuchte er bislang zehn Tore und elf Vorlagen in 74 Einsätzen.