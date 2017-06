Liverpool: 50 Millionen für Portugal-Star?

Sonntag, 18.06.2017

Wie A Bola berichtet, ist das Team von Trainer Jürgen Klopp mit einem ersten Angebot bereits bei Sporting-Präsident Bruno de Carvalho abgeblitzt. Nun will man umgerechnet 50 Euro zahlen, um den in ganz Europa begehrten Martins unter Vertrag nehmen zu können. Es soll in Kürze zu einem weiteren Treffen der Verantwortlichen kommen, heißt es.

Der 1,73 Meter große Martins hatte in der vergangenen Saison in 32 Spielen acht Tore erzielt und 14 Treffer vorbereitet. Die hohe Ablöse erklärt sich auch daraus, dass er seinen Vertrag erst Anfang des Jahres bis 2022 verlängert hatte. Liverpool soll zudem bereit sein, 70 Millionen Euro für Pierre-Emerick Aubameyang zu zahlen.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gleichzeitig berichtet der Mirror, dass Lorenz Karius den Klub wieder verlassen könnte. Der 22 Jahre alte Keeper hatte sich in Liverpool nicht durchsetzen können und bislang erst zehn Partien in der Liga bestritten. An ihm soll der FC Augsburg dran sein.

Gelson Martins im Steckbrief