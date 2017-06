Medien: Klopp beobachtet Max Meyer

Erlebe

deinen Sport

live CSL So Live Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta

Ist Jürgen Klopp an Max Meyer interessiert? Medienberichte aus England legen dies nahe. Dem Vernehmen nach wird der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 während der U21-EM von Scouts des FC Liverpool beobachtet.

Dem Daily Star zufolge wird Meyer bei dem Turnier in Polen von den Reds genauer unter die Lupe genommen. Der deutsche Coach glaube offenbar an Meyers Potential, das Interesse an einer Verpflichtung bestehe. Dazu scheint Meyer, der seinen 2018 auslaufenden Vertrag immer noch nicht verlängern möchte, durchaus wechselwillig zu sein.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde zuvor auch schon mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Bei der Europameisterschaft wird Meyer anscheinend darüber hinaus von Teams aus Italien, Frankreich und Spanien beobachtet.

Meyer entstammt aus der Knappenschmiede des FC Schalke und absolvierte seit seinem Profidebüt in der Saison 2012/13 bereits 122 Bundesligaspiele. Dabei gelangen ihm 34 Torbeteiligungen.