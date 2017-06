Perfekt: Liverpool verpflichtet Salah

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Der Transfer von Mohamed Salah zum FC Liverpool ist perfekt. Das bestätigte der Klub am Donnerstagabend. Der Flügelspieler gilt als Wunschkandidat von Teammanager Jürgen Klopp und wechselt vom AS Rom an die Anfield Road.

Der Transfer des ägyptischen Fußball-Nationalspielers Mohamed Salah zum englischen Traditionsklub FC Liverpool ist perfekt. Das bestätigte der ehemalige englische Rekordmeister am Donnerstagabend. Der Flügelspieler gilt als Wunschkandidat von Teammanager Jürgen Klopp und wechselt vom AS Rom an die Anfield Road.

Nach Angaben der englischen Tageszeitung Guardian ist Salah mit einer kolportierten Ablösesumme von knapp 42 Millionen Euro der teuerste Spieler in der Geschichte der Reds. Andere englische Medien berichteten von einer geringeren Ablösesumme.

"Ich werde 100 Prozent für den Verein geben. Ich will mit diesem Klub wirklich etwas gewinnen", sagte Salah. Für ihn ist es die zweite Spielzeit in der englischen Liga. Beim FC Chelsea konnte sich Salah in der Saison 2014/15 nicht durchsetzen.