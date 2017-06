Transfers und Gerüchte: Wen holt Chelsea?

Donnerstag, 15.06.2017

Diego Costa soll gehen

Antonio Conte hatte sich nach Ablauf der Saison dazu entschlossen, Diego Costa auf eine ungewöhnliche Art und Weise mitzuteilen, dass dieser nicht mehr Teil der Pläne des Meistertrainers ist. Costa wandte sich daraufhin während der Nationalmannschaftsreise an die Öffentlichkeit und teilte Reportern in der Mixed Zone die SMS-Trennung mit.

Costa war aus dem Sturmzentrum der Blues in den vergangenen Jahren eigentlich nicht wegzudenken. Günstig wird man den Spanier, der in 120 Einsätzen 58 Tore für CFC erzielt hat und mit dem AC Milan sowie Tianjin Quanjian in Verbindung gebracht wird, aber nicht ziehen lassen. So oder so würde ein Abgang aber eine Kettenreaktion in Gang setzen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Kommt Lukaku zurück?

Einer, der das Costa-Szenario ganz genau verfolgt, ist Romelu Lukaku. Der bullige Mittelstürmer, derzeit noch in Diensten des FC Everton, will in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League auflaufen. Die Stamford Bridge wäre für den Belgier dabei kein ungewohntes Terrain.

Schon dreimal versuchte Lukaku sich beim FC Chelsea durchzusetzen. Nie klappte es. Will Conte ihm eine neue Chance geben, dann muss der Verein allerdings tief in die Tasche greifen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Zukunft ohne Terry

Chelsea ohne John Terry. Ein Zustand, der für Fußballfans weltweit wohl noch etwas Gewöhnungszeit bedarf. Seit 1995 war JT Teil der Blues und gewann 2012 als Kapitän die Champions League. Nun werden sich andere in die Leaderrolle springen müssen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Die feststehenden Abgänge im Überblick:

Spieler Alter Position neuer Verein Ablöse Asmir Begovic 30 Torwart AFC Bournemouth 11,50 Mio € John Terry 36 Abwehr unbekannt ablösefrei Juan Cuadrado 29 Sturm Juventus FC 20,00 Mio € Christian Atsu 25 Sturm Newcastle Utd 7,50 Mio €

Was geht bei Sokratis?

In Dortmund reagierte man zuletzt nicht gerade glücklich, als die Gerüchte aufkamen, aus England würde Sokratis gelockt werden. Der Grieche ist eine der letzten erfahrenen Säulen im Team von Neu-Coach Peter Bosz. Der Vertrag läuft jedoch bereits im Sommer 2019 aus. Hier geht's zur ausführlichen News.

Wildert Conte in Neapel?

An die Duelle mit dem SSC Napoli kann sich Antonio Conte aus seiner Zeit bei Juventus offenbar noch gut erinnern. Medienberichten zu Folge stehen gleich zwei Spieler aus dem himmelblauen Dress auf der Wunschliste des Italieners.

Zum einen soll für die Defensive Kalidou Koulibaly kommen. Auf der anderen Seite stehe mit Lorenzo Insigne ein Mann hoch im Kurs, der den Kader auf der linken Außenbahn im offensiven Bereich weiter verstärken würde. Hier geht's zur ausführlichen News.

Was wird aus Courtois?

Der fixe Abgang eines Torhüters ist sicherlich nicht das, was die Blues-Anhänger angesichts der Gerüchte um Thibaut Courtois in diesem Sommer hören wollten. Glücklicherweise handelte es sich beim Verlust allerdings nicht um den Stammkeeper, sondern um Ersatzmann Asmir Begovic. Sein Ersatz wird vermutlich Willy Caballero von Manchester City. Dessen Vertrag wurde nicht verlängert.

Bei der belgischen Nummer Eins ist allerdings noch nicht geklärt, ob sie auch über den Sommer hinaus das Tor der Blues hüten wird. Real Madrid tüftelt bereits seit mehreren Transferperioden an einer Operation, Courtois zum Champions-League-Sieger zu locken. Hier geht's zur ausführlichen News.

Bakayoko so gut wie fix

Der Verpflichtung von Tiemoue Bakayoko steht Medienberichten zu Folge kaum noch etwas im Wege. Den defensiven Mittelfeldspieler von der Champions-League-Sensation AS Monaco will man für gut 40 Millionen Euro an die Stamford Bridge locken. Die Monegasen wünschen sich wohl Michy Batshuayi als Teil des Deals. Hier geht's zur ausführlichen News.

Chelseas jährliches Leihchaos

Auch in diesem Jahr sieht die Fulham Road wieder zahlreiche Youngster kommen und gehen. Spieler wie Bertrand Traore, Mario Pasalic oder Andreas Christensen haben dabei zweifelsohne internationale Klasse. Unwahrscheinlich ist allerdings, dass sie beim FC Chelsea viel Spielzeit sehen werden. Ein Großteil der zurückgekehrten Spieler werden mit großer Wahrscheinlichkeit erneut verliehen. Dieser Prozess gehört im Westen Londons zur Routine.

Die Übersicht der Rückkehrer:

Spieler Alter Position Ex-Verein Matej Delac 24 Torwart Royal Mouscron Andreas Christensen 21 Abwehr Bor. Mönchengladbach Abdul Rahman Baba 22 Abwehr FC Schalke 04 Michael Hector 24 Abwehr Eintracht Frankfurt Christian Cuevas 22 Abwehr VV St. Truiden Matt Miazga 21 Abwehr Vitesse Arnheim Kenneth Omeruo 23 Abwehr Alanyaspor Wallace Oliveira 23 Abwehr Gremio Mario Pasalic 22 Mittelfeld AC Milan Marco van Ginkel 24 Mittelfeld PSV Eindhoven Jeremie Boga 20 Mittelfeld FC Granada Lewis Baker 22 Mittelfeld Vitesse Arnheim Danilo Pantic 20 Mittelfeld SBV Excelsior Victorien Angban 20 Mittelfeld FC Granada Bertrand Traore 21 Sturm Ajax Amsterdam Nathan 21 Sturm Vitesse Arnheim



