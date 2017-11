Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United CSL Guangzhou Evergrande -

Nichts Neues von der Weser: Der SV Werder Bremen unterliegt beim Debüt von Interimstrainer Florian Kohfeldt Eintracht Frankfurt unglücklich in letzter Minute, doch nach dem Spiel überwog die Zuversicht über eine couragierte Leistung. Auch der Gegner lobte die Bremer Leistung und sprach im Nachhinein fast schon von Mitleid für die Lage der Bremer.

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen)...

...über den Spielverlauf: ""In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Auf der Leidenschaft können wir aufbauen. Ich bin sicher, dass die Mannschaft in den kommenden Wochen die Punkte einsacken wird."

...über seine Zukunft: "Ich will mich erst mit Frank Baumann besprechen und alles weitere werden wir sehen. Wenn wir so weitermachen, können wir noch viel erreichen."

Max Kruse (SV Werder Bremen): "Wir müssen in der ersten Halbzeit die Tore machen. Aber wir haben endlich wieder Fußball gespielt, was wir in den vergangenen Wochen gar nicht gemacht haben. Leider können wir uns davon nichts kaufen, weil wir am Ende im Tiefschlaf waren."

Zlatko Junuzovic (Kapitän SV Werder Bremen): "Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben viel Aufwand betrieben, aber wir sind wieder nicht belohnt worden. Das ist wieder ein Nackenschlag. Es war ein mutiger Auftritt. Wir hatten einige Möglichkeiten zur Führung, aber wir haben sie nicht gemacht. Das ist ganz bitter und tut extrem weh. Wir müssen endlich schauen, dass wir punkten."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt)...

...über die Leistung von Werder und Hradecky: "Werder Bremen hat es richtig gut gemacht. Besonders in der ersten Halbzeit. Da hatten wir Probleme und Lukas Hradecky hat uns im Spiel gehalten. Kompliment an ihn. Nach dem Seitenwechsel hatten wir dann weitestgehend alles im Griff."

...über den Sieg der Eintracht: "Der Sieg war glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht ganz unverdient. Es war ein harter Kampf."

...über den erneuten Last-Minute-Treffer: "Um so spät zu treffen, braucht man körperliche Fitness. Die haben wir. Und wir verlieren den Glauben nie."

...über die Situation in Bremen: "Natürlich ist es nicht ganz leicht, wenn der Trainer wechselt. Aber wir haben uns auf uns konzentriert, unabhängig davon, was der Trainer macht. Aber man kann nicht von heute auf morgen die Spieler ändern, deshalb haben wir jeden einzelnen Spieler individualtaktisch durchleuchtet."

Bruno Hübner (Sportdirektor Eintracht Frankfurt): "Aus meiner Sicht haben die Bremer super Fußball gespielt und Moral gezeigt. Sie haben sich viele Chancen erarbeitet. Das tut einem schon ein Stück weit leid. Unter dem Strich ist unser Sieg glücklich, aber verdient."

Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt): "Wir geben einfach nicht auf, das ist unser Spirit. Wir fighten und laufen bis zum Ende. Dann werden wir belohnt, weil wir auch einen überragenden Stürmer vorne drin haben. Die Bremer haben es in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Sie waren ein bisschen volgelwild, und wir wussten nicht, wie wir sie nehmen sollten."