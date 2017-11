Ex-Freiburger Caligiuri schießt S04 zum Sieg

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Championship Live Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División Live La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Live Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad

Der FC Schalke 04 ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen und setzt sich im oberen Drittel der Tabelle fest. Beim SC Freiburg siegte das Team von Trainer Domenico Tedesco mit 1:0 (0:0).

Die Partie brauchte 25 Minuten, um in Schwung zu kommen. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und kontrolliert, das Vermeiden von Fehlern stand im Vordergrund. Beim Aufbau ging kein Team Risiko, das Mittelfeld wurde dann oft mit langen Bällen überspielt, um dem Gegner keine Ballgewinne in gefährlichen Räumen zu ermöglichen.

Ein Pfostenschuss von Schalkes Konoplyanka war der Startschuss für mehr Offensivaktionen auf beiden Seiten. Der von Personalproblemen gebeutelte Sport-Club (Startelfdebüt von Kapustka, Bundesligadebüt von Stanko) scheiterte in der Folge ebenfalls zweimal am Aluminium (Petersen, Kapustka).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb vieles Stückwerk, Petersen hatte für Freiburg erneut die Führung auf dem Fuß scheiterte aber an Fährmann. Auf der Gegenseite hatte S04 mit einem abgefälschten Schuss von Caligiuri Glück beim 1:0. Das Spiel blieb bis zum Schluss umkämpft, Freiburg war bemüht, aber Schalke stand in der Defensive stabil und verteidigte die Führung.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Caligiuri (62.)

Schalke ist seit fünf Spielen unbesiegt (3 Siege, 2 Remis). Länger ungeschlagen blieb S04 im Oberhaus zuletzt vor fast genau einem Jahr: Zwischen dem 6. und 12. Spieltag der Vorsaison gab es sieben Spiele ohne Niederlage (5 Siege, 2 Remis).

Die Knappen gewinnen erstmals seit April/Mai 2016 wieder zwei Auswärtsspiele in Folge. Dies waren die beiden letzten Auswärtsspiele unter Breitenreiter. Unter Trainer Markus Weinzierl konnte Schalke nie zwei aufeinanderfolgende Auswärtsspiele gewinnen.

Freiburg kassierte bereits 21 Gegentore - Liga-Höchstwert. 21 Gegentore nach elf Spielen hatte Freiburg zuletzt vor vier Jahren (2013/14).

Caligiuri traf in seinem siebten Spiel gegen seinen Ex-Klub Freiburg zum dritten Mal - gegen kein Team traf er in der Bundesliga häufiger.

Der Star des Spiels: Naldo

Dirigierte die über weite Strecken sicher stehende Abwehr der Königsblauen gewohnt ruhig und souverän. Hatte die meisten Ballaktionen bei S04, brachte 94 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler und gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Nils Petersen

Arbeitete viel und war einer der laufstärksten Spieler des Sport-Clubs, ließ aber seine gewohnte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Hätte Freiburg zweimal in Führung schießen können, scheiterte aber einmal am Pfosten und einmal an Fährmann.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Mit einigen kleineren Wacklern, aber ohne groben Fehler. Hatte die faire Partie zu jeder Zeit im Griff.