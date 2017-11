Die Bundesliga hat Krise

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera Division Sa 20:45 Stolpert Barcelona gegen Sevilla? Ligue 1 Rennes -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

SPOX-User: donluka

Der HSV hat eine Krise, die ich als FC-Anhänger nicht gerne hätte. Schließlich ist sie gefühlt existent, seitdem Felix damals gegen Juve traf. Aber nun haben sie diesen jungen Arp, und der wird bestimmt der neue Seeler. Aber auch der traf ja nicht immer, daher 0 auf der Hamburger Seite und auch 0 beim VfB, da dieser mit bislang 0 Punkten auswärts jetzt nicht so richtig prall aufspielt. Da ist selbst der FC besser. Und das heißt was.

Die Dortmunder haben eine Krise, die ich als FC-Anhänger gerne hätte. Sicher, aus fünf Punkten Vorsprung drei Zähler Rückstand zu machen, noch dazu in der kurzen Zeit, ist schon ein dicker Hund. Aber es steht das sogenannte deutsche Classico an, da wird Aubameyang seine süße Torkrise (ca. 18 Minuten) überwinden und zweifach einnetzen. Und Opa Jupp hat gesagt, Unentschieden reicht. Und was Opa Jupp sagt, wird gemacht, also: 2:2.

Der FC hat eine Krise, die ich als FC-Anhänger nicht gerne habe, aber da müssen wir jetzt durch. Und zwar mit Stöger, notfalls bis zum bitteren Ende. Irgendwann muss ja mal der Knoten platzen, zuletzt sah es ja bei den Geißböcken schon teilweise ansehnlich aus. Hoffenheim ist momentan nicht so richtig in Form - für Hoffenheim-Verhältnisse. Nun muss ein Sieg her!

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:2

RB Leipzig - Hannover 96 2:1

SC Freiburg - FC Schalke 04 1:2

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:0

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:3

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1:1

SPOX-Redakteur: Liane Killmann

Wer Offensivspektakel liebt, sollte dieses Traditionsduell besser meiden. Mir gefällt, wie Gisdol den jungen Hüpfern um Arp und Ito konsequent vertraut. So sollte es für die Null-Punkte-Auswärts-Schwaben doch allemal reichen.

Jupp tut den Dortmundern gar nicht gut! Vor drei Wochen war meine Vorfreude auf dieses Duell riesig. Inzwischen glaube ich keine Sekunde mehr daran, dass Bosz' grübelnde Truppe gegen längst wieder selbstbewusste Bayern irgendetwas reißt. Auch wenn der BVB am Samstag mehr Platz bekommen wird als gegen Nikosia, woher Mut und Ideen plötzlich nehmen?

Köln hatte in dieser Saison schon fast so viel Pech wie Freiburg. Und Stögers Jungs haben nicht immer so furchtbar gespielt, wie die Ergebnisse es aussehen lassen. Gegen müde Hoffenheimer wird es für den ersten Dreier reichen. Für Nagelsmann und die TSG würde sich der Abwärtstrend nach Pokal-Aus und mit dem dann fünften BL-Spiel ohne Sieg fortsetzen.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2

RB Leipzig - Hannover 96 2:2

SC Freiburg - FC Schalke 04 1:1

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 3:1

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 0:2

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 0:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 5:5

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!