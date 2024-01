NFL Power Ranking zum Start der Playoffs: Schlägt "America's Team" endlich wieder zu?

© getty

Power Ranking, Platz 4: Kansas City Chiefs

Regular Season: 11-6 (Platz 1 in der AFC West)

Offensive: 21,8 erzielte Punkte/Spiel (Platz 15)

Defensive: 17,3 zugelassene Punkte/Spiel (Platz 2)

Wie die Chancen der Chiefs in den Playoffs stehen: Die Chiefs kommen mit ganz wenig Momentum in diese Playoffs. Man kann natürlich argumentieren, dass nun erst so wirklich die Zeit von Patrick Mahomes und Co. anbricht, aber die Offensive wusste in dieser Saison selten zu überzeugen, erst recht nicht in den letzten Wochen. Schwer vorstellbar, dass der Schalter einfach so von einer auf die andere Woche umgelegt werden kann. Mahomes wie auch Tight End Travis Kelce spielten statistisch gesehen immerhin jeweils die schlechteste Saison ihrer Karriere. Dass die Chiefs wissen, wie man Playoff-Partien gewinnt und mit Andy Reid einen Taktikfuchs als Head Coach haben, macht allerdings Hoffnung. Außerdem ist die Defense stark. Deshalb landen sie am Ende doch verhältnismäßig weit vorn.