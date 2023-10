NFL, Stats-Leader nach Week 4: Wird "Megatrons" Rekord pulverisiert?

Fast ein Viertel der NFL Regular Season ist absolviert - Zeit, sich die Führenden bei den wichtigsten Statistiken genauer anzuschauen. Touchdowns, Yards, Sacks und Co. - wer ist ganz vorn dabei? Dabei fällt auf: Ein Wide Receiver könnte einen NFL-Rekord pulverisieren, ein Running Back greift nach dem MVP-Award - und ein Quarterback braucht ganz dringend Hilfe.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Passing Yards Platz 1: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins): 1.306 Yards

Tua Tagovailoa (Miami Dolphins): 1.306 Yards Platz 2: Matthew Stafford (Los Angeles Rams): 1.229 Yards

Matthew Stafford (Los Angeles Rams): 1.229 Yards Platz 3: Kirk Cousins (Minnesota Vikings): 1.214 Yards Die Top-3 der Quarterbacks in Sachen Passing Yards ist durchaus überraschend. Den Los Angeles Rams wurde vor der Saison wenig zugetraut, trotzdem steht Matthew Stafford auf dem zweiten Platz. Die Minnesota Vikings waren zwar nicht so abgeschrieben wie die Rams, doch auch Kirk Cousins hat kaum jemand viel zugetraut. Und für die Franchise läuft es auch nicht, die Vikings stehen 1-3. Wobei viele Passing Yards natürlich auch ein Zeichen dafür sein können, dass man oft zurückliegt und passen muss - warten wir mal, wie sich die Saison entwickelt. Dass Tua Tagovailoa ein guter Quarterback ist, war hingegen bekannt. Bei ihm waren die Bedenken vor allem gesundheitlicher Natur, klopfen wir auf Holz, dass das so bleibt. Übrigens: Texans-Rookie C.J. Stroud liegt auf Rang vier, Jalen Hurts (Eagles) und Dak Prescott (Cowboys) befinden sich aktuell nicht in den Top-10.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Passing Touchdowns Platz 1: Kirk Cousins (Minnesota Vikings): 11 Touchdowns

Kirk Cousins (Minnesota Vikings): 11 Touchdowns Platz 2: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), Russell Wilson (Denver Broncos), Josh Allen (Buffalo Bills): je 9 Touchdowns Fast drei Touchdowns pro Spiel legt Cousins bisher auf. Angesichts seines auslaufenden Vertrags wird fleißig über einen Trade in den kommenden Wochen spekuliert. Immerhin gewannen die Vikings in Woche 4 und hoffen jetzt auf eine Siegesserie. Mit zur Wahrheit gehört bei Minnesota aber auch, dass es eines von nur zwei Teams komplett ohne Rushing-TD ist (mit Pittsburgh). Aktuell läuft also viel über Cousins (4 Interceptions). Die Broncos sind vor allem defensiv eine Vollkatastrophe, die Zahlen von Wilson dürfen sich mit 9 Touchdowns und nur 2 Interceptions immerhin sehen lassen - er präsentiert sich deutlich besser als letzte Saison. Mit einer Interception mehr steht auch Tua bei 9 Touchdowns - genauso wie Bills-QB Josh Allen, der alleine in Woche 4 starke 4 Scores beisteuerte. Übrigens: Beim klassischen Passer Rating steht aktuell 49ers-Quarterback Brock Purdy (5 TDs, 0 INT) am besten da: 115,1, knapp vor Tua (114,4).

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Quarterback-Interceptions Platz 1: Jimmy Garoppolo (Las Vegas Raiders): 6 Interceptions

Jimmy Garoppolo (Las Vegas Raiders): 6 Interceptions Platz 2: Justin Fields (Chicago Bears), Sam Howell (Washington Commanders), Matthew Stafford (Los Angeles Rams): je 5 Interceptions Fields hätte man sicherlich weit oben erwartet, Stafford hat seine vielen Passing Yards auch schon mit dem einen oder anderen Pick bezahlen müssen. Jimmy G an der Spitze ist aber schon eine Überraschung, zumal er erst drei Spiele absolviert hat, in Week 4 fehlte er gegen die Chargers. So konnte er seine Serie brechen - oder zumindest stoppen: eine Interception in Week 1 gegen Denver, dann zwei gegen die Bills und anschließend drei gegen Pittsburgh ... Respekt an dieser Stelle an Joshua Dobbs (Cardinals) und C.J. Stroud (Texans): Die beiden stehen als Starting Quarterbacks noch komplett ohne Pick da, genau wie Purdy von den Niners.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Quarterback-Sacks Platz 1: Sam Howell (Washington Commanders): 24 Sacks

Sam Howell (Washington Commanders): 24 Sacks Platz 2: Justin Fields (Chicago Bears): 17 Sacks

Justin Fields (Chicago Bears): 17 Sacks Platz 3: Ryan Tannehill (Tennessee Titans), Desmond Ridder (Atlanta Falcons): je 16 Sacks Erste Erkenntnis: Quarterbacks von Top-Teams finden sich in dieser Liste nicht. Wer wirklich erfolgreich sein will, schützt seinen QB - und wer ein Top-QB sein will, der lässt sich nicht sinnlos sacken. Zweite Erkenntnis: Hilfe für Howell! Der Commanders-QB geht pro Spiel stolze sechsmal zu Boden. Das tut richtig weh - und birgt auch ein enormes Verletzungsrisiko. Am anderen Ende der Skala taucht übrigens Patrick Mahomes auf: Der Superstar von den Kansas City Chiefs wurde bislang erst zweimal zu Boden gebracht.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Receiving Yards Platz 1: Justin Jefferson (WR, Minnesota Vikings): 543 Yards

Justin Jefferson (WR, Minnesota Vikings): 543 Yards Platz 2: Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams: 501 Yards

Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams: 501 Yards Platz 3: Tyreek Hill (WR, Miami Dolphins): 470 Yards Von Rookie Puka Nacua (Fünftrundenpick) hatte vor der Saison eigentlich niemand etwas erwartet, doch bei ihm läuft es richtig gut: Gute 40 Prozent von Staffords Yards stammen von Pässen auf Nacua. Der stellte nach Woche 4 einen Startrekord auf - nie hatte ein Rookie nach seinen ersten vier Spielen so viele Yards oder Receptions (39) wie er. Jefferson und Hill sind keine Überraschung, sie würden in einer Experten-Umfrage wohl den Titel des besten Receivers der Liga unter sich ausmachen. Übrigens: Hält Jefferson seinen Schnitt von fast 136 Yards pro Spiel, würde er den Saisonrekord von Calvin "Megatron" Jackson aus dem Jahr 2012 pulverisieren. Der liegt bei 1.964 Yards. Jefferson käme auf über 2.300 Yards - da wäre auch das 17. Saisonspiel nicht das Zünglein an der Waage. PS: Der Tight End mit den meisten Receiving Yards ist derzeit Sam LaPorta von den Detroit Lions (242 Yards), der stärkste Running Back in dieser Kategorie stammt von den Raiders: Josh Jacobs mit 173 Yards.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Receiving Touchdowns Platz 1: Stefon Diggs (WR, Buffalo Bills), Tyreek Hill (WR, Miami Dolphins): je 4 Touchdowns

Stefon Diggs (WR, Buffalo Bills), Tyreek Hill (WR, Miami Dolphins): je 4 Touchdowns Platz 2: u.a. Davante Adams (WR, Las Vegas Raiders), Keenan Allen (WR, Los Angeles Chargers), Mark Andrews (TE, Baltimore Ravens): je 3 Touchdowns Drei der vier Allen-Touchdowns aus Woche 4 gingen an Diggs, das katapultiert ihn im Ranking ganz nach oben. Auch Hill steht bei vier Touchdowns, fing aber trotz des 70-Punkte-Siegs der Dolphins in Woche 3 dort nur einen. Es folgen gleich elf Spieler, die je drei Touchdowns gefangen haben. Beeindruckend sind vor allem Andrews und Donald Parham, die beiden Tight Ends bewiesen sich bisher vor allem als Redzone-Threat. Parham fing seine 3 Touchdowns bei gerade einmal 6 Catches für 33 Yards. Andrews steht immerhin bei 14 Catches für 160 Yards. Auffällig: Puka Nacua hat für die Rams trotz 501 Yards erst einen Score verbucht. Ganz ohne Touchdown stehen unter anderem Ja'Marr Chase (Bengals) und Chris Olave (Saints) da.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Rushing Yards Platz 1: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers): 459 Yards

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers): 459 Yards Platz 2: D'Andre Swift (Philadelphia Eagles): 364 Yards

D'Andre Swift (Philadelphia Eagles): 364 Yards Platz 3: James Conner (Arizona Cardinals), Bijan Robinson (Atlanta Falcons): je 318 Yards Wenn Experten sagen: "Bezahl keine Running Backs!", ist Christian McCaffrey explizit nicht gemeint. Niemand trägt sein Team so sehr wie "CMC", der gleichzeitig als Dual Threat unglaublich gefährlich ist (141 Receiving Yards). Nicht umsonst werden ihm aktuell sogar leichte MVP-Chancen eingeräumt. Spannend sind aber auch die Plätze dahinter: Während D'Andre Swift in einer guten, funktionierenden Offense spielt, sind James Conner und Bijan Robinson die Workhorses für schwächere Teams. Außerdem interessant: Die 49ers und Eagles sind die einzigen noch ungeschlagenen Teams. PS: Rookie De'Von Achane von den Eagles steht mit 309 Yards auf Rang sechs, hat aber auch nur drei Partien absolviert. Was Yards/Spiel angeht, landet er mit 103 direkt hinter McCaffrey (114,8). 11,4 Yards pro Carry sind es bei Achane, das ist absoluter Wahnsinn und dürfte sich noch einpendeln.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Rushing Touchdowns Platz 1: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), Raheem Mostert (RB, Miami Dolphins): je 6 Touchdowns

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), Raheem Mostert (RB, Miami Dolphins): je 6 Touchdowns Platz 3: David Montgomery (RB, Detroit Lions), Kyren Williams (RB, Los Angeles Rams): je 5 Touchdowns Mostert liegt mit 249 Rushing Yards hinter Teamkollege Achane (s.o.), hat sich aber mit 6 Touchdowns schadlos gehalten. Genau wie McCaffrey hat er zudem einen Receiving Touchdown auf dem Konto. Montgomery lief die Packers in Woche 4 in Grund und Boden - 121 Yards, 3 Touchdowns. Hätte er Woche 3 nicht verletzungsbedingt verpasst, könnte er noch weiter oben landen. Die besten Quarterbacks in dieser Statistik? Natürlich Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, aber auch Rookie Anthony Richardson von den Indianapolis Colts: Beide haben das Ei viermal in die Endzone tragen können.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Interceptions Platz 1: DaRon Bland (CB, Dallas Cowboys), Jessie Bates III (S, Atlanta Falcons), Jordan Whitehead (S, New York Jets): je 3 Interceptions Cornerback Bland verdient sich hier eine Eins mit Sternchen, weil er zwei seiner Picks auch noch in Touchdowns umwandeln konnte - einmal gegen Daniel Jones von den New York Giants, dazu in Week 4 gegen Mac Jones von den New England Patriots. Die beiden Safetys Bates und Whitehead konnten das Ei dagegen fast noch gar nicht zurücktragen. Bates schmückt sich neben seinen Picks außerdem schon mit zwei verursachten Fumbles.

© getty NFL, Stats-Leader nach Week 4: Sacks Platz 1: Josh Allen (OLB, Jacksonville Jaguars), Khalil Mack (OLB, Los Angeles Chargers), T.J. Watt (OLB, Pittsburgh Steelers): je 6 Sacks Nach Week 3 lag Watt hier noch vorn, dann aber holte sich Allen im London Game gegen die Falcons 3 Sacks - und Mack nach drei fruchtlosen unfassbare 6 Sacks gegen den Sieb, der sich "Raiders-O-Line" schimpft. Watt ging dagegen gegen die Texans leer aus. Auf den Plätzen folgen Myles Garrett (Browns, 5,5) und Danielle Hunter (Vikings, 5). Der Safety mit den meisten Sacks ist Hunters Teamkollege Harrison Smith mit 3. Der Single-Season-Rekord steht übrigens bei 22,5 Sacks, gehalten von Michael Strahan (Giants, 2001) und T.J. Watt, der dessen Marke 2021 einstellte.