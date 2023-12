NFL Playoffs: Wer spielt gegen wen? Teams, Matchups und Termine

© getty

NFL, Regular Season: Wie viele Teams kommen in die Playoffs?

Zunächst die Grundlagen: In jeder der zwei Conferences (AFC und NFC) ziehen sieben Mannschaften in die Endrunde ein. Jeweils vier davon sind die Gewinner ihrer Divisions. Drei weitere Teams pro Conference sind Wildcard-Teams, also die mit den nächstbesten Bilanzen in der regulären Saison. Der Ranglisten-Erste jeder Conference bekommt in Runde eins der Playoffs ein Freilos, alle weiteren müssen in die Wildcard-Runde.

Die Duelle in der Wildcard-Runde werden dabei nach Erfolg in der Regular Season festgelegt. Die drei Division-Gewinner werden nach ihrer Bilanz von gut nach schlecht sortiert gegen die von schlecht nach gut sortierten Wildcard-Teams antreten. Bedeutet: Der Division-Sieger mit der besten Bilanz (den Top-Seed ausgenommen) trifft auf das Wildcard-Team mit der schlechtesten Bilanz.

NFL, Regular Season: Szenarien zum Weiterkommen bei gleicher Bilanz

Was passiert, wenn mehrere Teams die gleiche Bilanz in der Regular Season aufweisen? Hier gibt es diverse Tiebreaker, die der Reihe nach angewendet werden:

Erstes Kriterium ist der direkte Vergleich, falls beide gegeneinander gespielt haben.

Sind die Teams aus der gleichen Division, gilt anschließend die Division-Bilanz. Sind sie das nicht, zählt die Bilanz innerhalb der eigenen Conference.

Im nächsten Schritt wird die Bilanz in Spielen gegen gleiche Gegner in der Regular Season herangezogen

Konnte nun immer noch nicht zwischen den Franchises unterschieden werden, werden weitere Tiebreaker herangezogen, beispielsweise die Schwierigkeit des Spielplans. Eine Übersicht findet ihr hier.

