NFL - Week 16, Gewinner und Verlierer: Brock Purdy verteilt Geschenke und ein fast fataler Münzwurf

© getty

NFL, Week 16 - Münzwurf der Woche: Jaire Alexander

Jaire Alexander wurde 2018 gedraftet, der Cornerback der Green Bay Packers hat also schon ein paar Jahre Erfahrung. Trotzdem hätte sich der 26-Jährige beinahe einen folgenschweren Fauxpas geleistet: Gegen die Panthers tauchte Alexander uneingeladen beim Münzwurf vor dem Kick-Off auf, mischte sich ein und sagte Tails - also Zahl - an. Das stimmte sogar, doch dann hatte der Defensive Back das Prozedere nicht richtig im Kopf: "Ich sagte: 'Ich will, dass unsere Defense anfängt', und sie schauten mich alle an, als wäre ich verrückt", erzählte er später.

Der Grund: Wer die zweite Hälfte mit Ballbesitz beginnen will, sagt das mit "defer" an, man schiebt also den eigenen Ballbesitz auf. Technisch gesehen ist das nicht das Gleiche wie "Defense", insofern hätte Carolina um ein Haar beide Hälften mit dem Ball begonnen. Lediglich eine Nachfrage von Referee Alex Kemp rettete Alexander: "Sie sagten: 'Meinst du defer?' Und ich so: 'Ja, ich schätze schon.'" Head Coach Matt LaFleur fand das überhaupt nicht komisch: "Das war ein großer Fehler", schimpfte er. Zum Glück sei er vor dem Spiel zu den Refs gegangen und hätte ihnen die Entscheidung für den Fall schon im Voraus mitgeteilt ...