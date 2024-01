Bill Belichick ist nicht mehr Trainer der New England Patriots

Die Ära Bill Belichick ist bei den New England Patriots beendet. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, ist der dienstälteste Coach der NFL nicht mehr im Amt.

Laut den Experten Tom Pelissero und Ian Rapoport sei die Trennung der Patriots um Eigentümer Robert Kraft von Belichick im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Beide Seiten hatten nach dem Ende der Regular Season ein Gespräch über die Zukunft angekündigt, dieses fand am Montag statt.

Belichick war seit 24 Spielzeiten Headcoach der Patriots und feierte mit ihnen große Erfolge. So gewann New England unter seiner Regie unter anderem sechsmal den Super Bowl - zuletzt im Februar 2018.

In den vergangenen Jahren allerdings zeigte die Erfolgskurve steil nach unten - vor allem seit dem Weggang von Star-Quarterback Tom Brady 2019. Das gipfelte in einer verkorksten Saison 2023, welche die Patriots mit mageren 4 Siegen in 17 Spielen abschlossen.