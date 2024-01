NFL Regular Season Week 18: Jacksonville Jaguars verspielen Postseason - Buccaneers, Bills und Steelers in den Playoffs

In Week 18 der Regular Season haben die Jacksonville Jaguars um Quarterback Trevor Lawrence sensationell doch noch ihr Playoff-Ticket verspielt. Freuen durften sich die Buffalo Bills und Pittsburgh Steelers, die jetzt sicher in der Postseason sind. Auch die Tampa Bay Buccaneers stehen in den Playoffs. In den späten Spielen haben die Green Bay Packers die besten Chancen, im Spitzenspiel zwischen den Dolphins und Bills entscheidet sich noch ein Division-Sieger. Alle Spiele im Überblick.