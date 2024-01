Die NFL Awards für 2023: Ein Trostpflaster für McCaffrey?

© getty

NFL Awards: Assistant Coach of the Year

Sollte Stefanski Coach of the Year werden, woran die Buchmacher in Las Vegas glauben, könnte quasi als Ausgleich eine andere Auszeichnung in die Motor City gehen. Denn am offensiven Hoch der Lions ist natürlich auch Coordinator Ben Johnson beteiligt, der sich deshalb in der komfortablen Position befindet, dass er wahrscheinlich in den kommenden Monaten eine Position als Head Coach übernehmen könnte, sofern er das möchte.

Ein weiterer heißer Kandidat auf den Titel des Assistant Coach of the Year ist Todd Monken, der OC der Ravens. Monkens Plan, die Offensive und vor allem auch den Einsatz von Lamar Jackson innerhalb dieser Offensive doch recht deutlich zu verändern, stand zu Beginn der Saison hier und da in der Kritik, aber die Ergebnisse geben ihm selbstverständlich Recht. Ein weiterer heißer Kandidat auf die Auszeichnung sollte Jim Schwartz sein, in Anbetracht dessen, wie die Defensive der Browns zeitweilig performte, als so mancher davon sprach, dass es die beste Defensive der Liga-Geschichte werden könnte. Dazu kam es nicht, aber Schwartz hat ebenso wie Johnson und Monken ganze Arbeit geleistet.

Tipp: Todd Monken