NFL - Week 17, Gewinner und Verlierer: Wer ist schuld am größten Skandal der Saison?

NFL, Week 17 - Gewinner der Woche: Lamar Jackson (QB, Baltimore Ravens)

Hier ist Ihr neuer MVP, Ladies and Gentlemen! Der krachende Sieg bei den San Francisco 49ers hatte Lamar Jackson (26) an die Spitze des MVP-Rankings gespült, mit einer weiteren Meisterleistung beim 59:19 über die Miami Dolphins dürfte er den Award perfekt gemacht haben. Am Mittwoch wird die Entscheidung darüber fallen, ob er zum Abschluss der Regular Season gegen die Pittsburgh Steelers noch einmal ran darf, aber da die Ravens den Top-Seed und damit das Playoff-Heimrecht in der AFC bereits sicher haben, gibt es dafür eigentlich keinen Grund.

Also dürfte die Statline des Nachfolgers von MVP Patrick Mahomes so aussehen:

Lamar Jackson (2023) Patrick Mahomes (MVP 2022) Bilanz 13-3 14-3 Passing Yards 3.678 5.250 Passing Touchdowns 24 41 Interceptions 7 12 Completion Percentage 67,2 67,1 Rushing Yards 821 358 Rushing Touchdowns 5 4 Fumbles 5 5 Passer Rating 102.7 105.2 Quarterback Rating 65.3 79.0

In puncto Statistiken kann Jackson hier nicht mithalten, ähnlich sieht es im Vergleich mit den MVPs der letzten Jahre aus. Nicht umsonst gehörte er lange nicht zu den Favoriten auf den Award. Aber wie er sich gerade in den letzten Wochen gegen starke Gegner präsentiert hatte, wird ihn absolut zum verdienten Sieger machen. Zumal die Konkurrenz (Mahomes, Josh Allen, etc.) nicht wirklich überzeugen konnte.

Was man nicht vergessen darf: Als er den Award 2019 zum ersten Mal gewonnen hatte, eroberte Jackson mit 22 die Liga quasi im Sturm. Mittlerweile gibt es keine Geheimnisse mehr über sein Spiel - doch stoppen kann man ihn trotzdem nicht.

So fehlt ihm nur noch der Erfolg in den Playoffs: Viermal durfte er bisher in der Postseason ran, zuletzt vor drei Jahren. Gewinnen konnte er jedoch erst ein Spiel, 2020 in der Wildcardrunde gegen die Tennessee Titans (20:13).