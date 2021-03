NFL, Free Agency 2021, Liveticker, Gerüchte, Entlassungen, Trades, Transfers

Die Free Agency in der NFL steht unmittelbar vor der Tür. Ab heute um 17.00 Uhr können Teams und Free Agents Verhandlungen miteinander aufnehmen, die ersten Wechsel dürften also schon heute bekannt werden. SPOX hält Euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden und verfolgt den Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL: Free Agency 2021 im Liveticker

Willkommen und herein spaziert zu unserem dritten Liveticker zur NFL Free Agency 2021. Heute dürfte es so richtig rund gehen, denn ab heute um 17.00 Uhr dürfen Teams und Spieler offiziell miteinander verhandeln. Bei uns verpasst Ihr nichts!

Alle Entwicklungen des gestrigen Tags findet Ihr hier.

NFL: Free Agency 2021 - die wichtigsten Termine

Das neue Ligajahr beginnt erst am 17. März um 21 Uhr MESZ offiziell. Erst dann können Teams Verträge mit Free Agents und Trades offizill verkünden.

Das heißt jedoch nicht, dass vorher keine Deals eingefädelt werden. Das Gegenteil ist der Fall! Die Detroit Lions schickten Matthew Stafford für Jared Goff und wertvolle Picks nach Los Angeles, die Colts holten Carson Wentz aus Philadelphia.

Auch gestern gab es einige Trades. Die Texans verpflichteten Marcus Cannon von den Patriots und holten auch Shaq Lawson aus Miami.

Ab dem heutigen Montag dürfte es aber erst so richtig rund gehen. Ab heute dürfen Teams und Spieler miteinander verhandeln. Um 17.00 Uhr öffnet sich dieses Fenster. Erfahrungsgemäß kommen die ersten Deals bereits unmittelbar nach dieser Frist zustande. Shaq Barrett, Kenny Golladay und Co. könnten also schon heute ein neues Team finden.

© getty Kenny Golladay gilt als bester Wide Receiver auf dem Markt.

NFL: Free Agency 2021 - diese Spieler erhalten den Franchise Tag

Ein Weg, einen Spieler zu halten, der Free Agent wird, ist der Franchise Tag. Hierdurch erhält der Spieler automatisch einen Einjahresgehalt zu einem lukrativen Gehalt für die kommende Saison und kann nur noch gegen eine beträchtliche Kompensation von einem anderen Team abgeworben werden.

Alle Infos zum Franchise Tag findet Ihr hier!

In den vergangenen Tagen lief die Frist für die Vergabe des Franchise Tags ab und folgende Spieler haben einen solchen erhalten:

NFL: Spieler unter dem Franchise Tag

Spieler Team Position Gehalt 2021 (Dollar) Justin Simmons* Denver Broncos Safety 13.729.000 Allen Robinson* Chicago Bears Wide Receiver 17.980.000 Taylor Moton Carolina Panthers Offensive Lineman 13.754.000 Cam Robinson Jacksonville Jaguars Offensive Lineman 13.754.000 Brandon Scherff* Washington Football Team Offensive Lineman 18.036.000 Leonard Williams* New York Giants Defensive Lineman 19.351.000 Marcus Williams New Orleans Saints Safety 10.612.000 Marcus Maye New York Jets Safety 10.612.000 Chris Godwin Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver 15.983.000 Dak Prescott** Dallas Cowboys Quarterback 37.690.800

*) Spieler erhält den Tag zum zweiten Mal und somit 120 Prozent seines Vorjahresgehalts.

**) Exklusiver Franchise Tag zum zweiten Mal in Serie. Prescott unterschrieb jedoch kurz darauf einen neuen Vierjahresvertrag in Dallas.