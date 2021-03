NFL: Free Agency 2021 im Liveticker - Gerüchte, Entlassungen und Transfers im Überblick

Die Free Agency in der NFL steht kurz bevor. Wer wird noch entlassen, welche Trades fädeln die Teams ein und wo landen die größten Namen auf dem Markt? SPOX hält Euch mit aktuellen Infos im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL: Free Agency 2021 im Liveticker

Willkommen zum zweiten Tag unserer Free-Agency-Coverage! Hier halten wir Euch auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen in der NFL in Sachen Entlassungen, Verpflichtungen und Trades angeht.

Den gestrigen Tag könnt Ihr hier nachlesen!

NFL: Free Agency 2021 - die wichtigsten Termine

Erst am 17. März um 21 Uhr MESZ beginnt das neue Liga-Jahr der NFL offiziell. Und erst ab dann können Teams Verträge mit Free Agents offiziell machen. Genauso dürfen auch erst dann Trades beim Ligabüro in New York eingereicht werden.

Das heißt aber nicht, dass vorher nichts passiert. Im Gegenteil! Schon jetzt wurde der eine oder andere Trade eingefädelt. Die Detroit Lions und Los Angeles Rams haben etwa die Quarterbacks getauscht - Matthew Stafford spielt nun in Kalifornien, Jared Goff in Michigan. Offiziell ist das noch nicht, aber durchaus allen bewusst.

Gleiches gilt für Carson Wentz, der künftig nicht mehr für die Philadelphia Eagles spielt, sondern für die Indianapolis Colts.

Offiziell mit Verhandlungen beginnen dürfen die Teams und freien Spieler im Übrigen bereits ab Montag. Der heutige Samstag wiederum dürfte im Zeichen von Spielerentlassungen stehen, da die Gehaltsobergrenze von allen Teams eingehalten werden muss. Dazu ist es wie in jedem Jahr nötig, ein paar Spieler zu entlassen, die unter Umständen zu teuer sind.

© getty Casey Hayward wurde überraschend von den Los Angeles Chargers entlassen.

NFL: Free Agency 2021 - diese Spieler erhalten den Franchise Tag

Ein Weg, einen Spieler zu halten, der Free Agent wird, ist der Franchise Tag. Hierdurch erhält der Spieler automatisch einen Einjahresgehalt zu einem lukrativen Gehalt für die kommende Saison und kann nur noch gegen eine beträchtliche Kompensation von einem anderen Team abgeworben werden.

Alle Infos zum Franchise Tag findet Ihr hier!

In den vergangenen Tagen lief die Frist für die Vergabe des Franchise Tags ab und folgende Spieler haben einen solchen erhalten:

NFL: Spieler unter dem Franchise Tag

Spieler Team Position Gehalt 2021 (Dollar) Justin Simmons* Denver Broncos Safety 13.729.000 Allen Robinson* Chicago Bears Wide Receiver 17.980.000 Taylor Moton Carolina Panthers Offensive Lineman 13.754.000 Cam Robinson Jacksonville Jaguars Offensive Lineman 13.754.000 Brandon Scherff* Washington Football Team Offensive Lineman 18.036.000 Leonard Williams* New York Giants Defensive Lineman 19.351.000 Marcus Williams New Orleans Saints Safety 10.612.000 Marcus Maye New York Jets Safety 10.612.000 Chris Godwin Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver 15.983.000 Dak Prescott** Dallas Cowboys Quarterback 37.690.800

*) Spieler erhält den Tag zum zweiten Mal und somit 120 Prozent seines Vorjahresgehalts.

**) Exklusiver Franchise Tag zum zweiten Mal in Serie. Prescott unterschrieb jedoch kurz darauf einen neuen Vierjahresvertrag in Dallas.