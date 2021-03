NFL: Dak Prescott unterschreibt Vierjahresvertrag bei den Dallas Cowboys

Die Dallas Cowboys haben sich mit Quarterback Dak Prescott auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das berichten verschiedene US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Prescotts neuer Vertrag soll über vier Jahre laufen und dem Quarterback 160 Millionen Dollar einbringen. Durch das Erreichen bestimmter Vertragsklauseln kann die Summe offenbar auf bis zu 164 Millionen Euro steigen. 95 Millionen Dollar sind voll garantiert, 126 Millionen im Fall einer schweren Verletzung, und der Kontrakt enthält einen Signing Bonus in Höhe von 66 Millionen Dollar, der höchste in der Geschichte der NFL.

Im ersten Jahr seines Vertrags erhält der 27-Jährige offenbar 75 Millionen Dollar - mehr als jemals ein Spieler vor ihm. Prescotts Cap Hit in der kommenden Saison wird jedoch nur 22,2 Millionen Dollar betragen. Wäre Prescott per Franchise Tag gehalten worden, wäre diese Summe rund 15 Millionen Dollar höher ausgefallen.

Prescotts Vertrag soll obendrein eine No-Trade- und einen No-Tag-Klausel beinhalten. Das bedeutet, dass der Quarterback nicht gegen seinen Willen getradet und am Ende seines Deals obendrein nicht per Franchise Tag gehalten werden kann.

Zudem beinhaltet der Vertrag zwei sogenannte Void-Jahre, also Vertragsjahre, die sich von selbst auflösen und nur dazu dienen, den Signing Bonus über die maximale Anzahl von Jahren (5) für die Cap-Hit-Berechnung zu strecken. Das hat zur Folge, dass Prescott auch 2025 noch mit 13,2 Millionen Dollar an Dead Money in den Büchern der Cowboys stehen wird - es sei denn, man einigt sich bis dahin auf einen weiteren Vertrag.

NFL: Mit Dak Prescott ist der begehrteste Free Agent vom Markt

Prescott war 2016 im Draft in der vierten Runde von den Cowboys ausgewählt worden und hatte sich anschließend überraschend zum Starter des Teams entwickelt. Von 2016 bis 2020 startete er jedes Spiel für seine Franchise, in der vergangenen Saison verletzte er sich im fünften Saisonspiel schwer am Knöchel und verpasste den Rest der Spielzeit.

Durch seine Vertragsverlängerung wird der wohl begehrteste Free Agent nicht auf den Markt kommen. Die Cowboys dürften obendrein kein Kandidat mehr für eine Verpflichtung von Russell Wilson sein. Der Seahawks-Quarterback hatte Dallas zuletzt als ein mögliches Ziel von sich genannt.

Dak Prescott: Der neue Vertrag im Überblick

Saison Alter Grundeghalt Anteiliger Signing Bonus Kaderbonus Garantiertes Gehalt Cap Hit 2021 28 9.000.000 13.200.000 - 9.000.000 22.200.000 2022 29 20.000.000 13.200.000 - 20.000.000 33.200.000 2023 30 31.000.000 13.200.000 - - 44.200.000 2024 31 29.000.000 13.200.000 5.000.000 - 47.000.000 2025 32 Void 13.200.000 - 13.200.000 2026 33 Void - - - - Gesamt 89.000.000 66.000.000 5.000.000 29.000.000 160.000.000

*) Gehalt in US-Dollar.