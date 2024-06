"In meinen Augen kein guter Job": Die Verpflichtung von J.J. Redick als Head Coach der Los Angeles Lakers in der Analyse

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Redicks Hauptaufgabe wird es erst einmal sein, einen passenden Coaching Staff um ihn herum zu finden. Dabei braucht es auch Assistant Coaches mit viel Erfahrung, die wissen, wie der Hase läuft. Kandidaten sind laut The Athletic aktuell Scott Brooks (ehemals Head Coach bei OKC und in Washington), der aktuelle Mavs-Assistant Jared Dudley und der ehemalige Star-Point-Guard Rajon Rondo. Was ebenfalls passen könnte: Stan van Gundy. Unter ihm begann Redick 2006 seine Karriere bei den Orlando Magic.

Danach geht es an den Draft und die Planung des Kaders für die kommende Saison. Welches Mitspracherecht sich Redick sichern konnte, ist unklar. "Bis sie ihr Team so aufbauen, wie es jede andere Franchise auch tut, in der modernen NBA, ist es in meinen Augen kein guter Job", hatte er selbst vor zwei Jahren betont, als sich die Lakers zuletzt auf Coaching-Suche befanden.

Die Tatsache, dass sich das Front Office für ihn entschieden hat, spricht dafür, dass man ihm auch die nötige Zeit geben wird, um seine Ideen umzusetzen. Ob das in die Timeline von LeBron James und des mittlerweile 31 Jahre alten Anthony Davis passt, ist wieder eine andere Frage. Was passiert, wenn das Duo intern auf einen weiteren Mega-Trade pusht, Redick selbst aber langsam aufbauen will? Es wird den einen oder anderen Konflikt geben - auch mit LeBron.