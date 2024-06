Boston Celtics gewinnen NBA Finals! Jayson Tatum führt Blowout gegen Dallas Mavericks an - Luka Doncic erneut im Stich gelassen

© getty

Dallas Mavericks nur gegen Kristaps Porzingis mit Ideen

Holiday erzielte alle Punkte der Celtics beim 6:2-Start, dann meldete sich Al Horford mit einem Dreier zur Arbeit. Dallas kam offensiv gar nicht an, bis Porzingis in die Partie kam. Die Mavericks testen die Bewegungsfähigkeit von Porzingis umgehend nach dessen erster Einwechslung und griffen ihn an, mit Erfolg. Es war Josh Green, der die Offense der Mavs wachzurütteln versuchte, mit zwei Dreiern hintereinander nach Pässen von Doncic, um auf 11:13 nach einem halben Viertel zu verkürzen.

Boston bekam defensiv schnell wieder den Zugriff zurück, offensiv lief bei den Celtics jedoch auch noch nichts auf Hochtouren. Bis zum Ende des Viertels, als ihnen ein schneller 9:0-Lauf gelang. Nach mehreren erfolgreichen Drives war der Stepback-Dreier von Tatum wieder umso unnötiger, Boston entschied den ersten Abschnitt so mit 28:18 für sich.

Tatum bereitete die ersten 3 Treffer im 2. Viertel vor und stand somit nach knapp 15 Minuten schon bei 7 Assists, die Celtics bei +14. Die Mavs fanden fast nur mit Aktionen gegen Porzingis gute Abschlüsse, bis Celtics-Coach Joe Mazzulla sich mit einem Experiment die Finger verbrannte. Er setzte auf ein kleines Lineup mit Tatum als Center, die Mavs bestraften dies umgehend mit einem 8:2-Lauf durch 4 Abschlüsse in der Zone. Mazzulla nahm ein Timeout und wechselte Horford nach einer Pause von nur knapp 100 Sekunden Spielzeit wieder ein.