Kann man mit LeBron James noch um einen Titel spielen? Fragen zum Aus der Los Angeles Lakers

Lakers: War die Entlassung von Darvin Ham der richtige Schritt?

Dass es Ham erwischte, war nach den Kommentaren der vergangenen Wochen keine Überraschung mehr. Die Kommentare von Davis während der Serie gegen die Nuggets ("Wissen nicht, was wir machen") waren so etwas wie der letzte Tropfen auf den heißen Stein und ließen keinen anderen Schluss zu, als dass Hams Tage in L.A. gezählt waren.

Von 188 Spielen (Playoffs inkludiert) wurden 102 gewonnen, das ist keine schlechte Bilanz, aber auch unter den Ansprüchen der glorreichen Franchise. Laut eines Berichts von The Athletic hatte Ham schon länger die Kabine verloren, teilweise übernahmen die Spieler selbst die Auszeiten, um sich zu organisieren.

Lakers: Die Head Coaches seit Phil Jacksons Rücktritt

Zeitraum Coach Bilanz 2011-2012 Mike Brown 42-29 2012-2014 Mike D'Antoni 67-87 2014-2016 Byron Scott 38-126 2016-2019 Luke Walton 98-148 2019-2022 Frank Vogel 127-98 2022-2024 Darvin Ham 90-75

Ham machte sich auch dadurch angreifbar, dass er in der ersten Saisonhälfte partout nicht das Erfolgs-Lineup aus dem Vorjahr (Russell-Reaves-LeBron-Hachimura-Davis) starten lassen wollte: Zeitweise kamen Russell und Reaves sogar gleichzeitig von der Bank. Ham versuchte vieles, fand aber keine Konstanz und entsprechend fahrig sah die Lakers-Offense über weite Strecken aus.

Einerseits waren die Erwartungen in den Kader nach dem Vormarsch in die Conference Finals zu hoch, andererseits wirkte es auch nie so, dass Ham das Maximum aus der Mannschaft holte. Erst recht, weil James und Davis über die Saison fast immer zur Verfügung standen. Ham war so ein leichter Sündenbock.

Doch wer übernimmt? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, es werden Namen wie Mike Budenholzer (zuletzt Bucks), Ty Lue (Clippers), Kenny Atkinson (Assistant Coach Warriors) oder sogar TV-Experte J.J. Redick gehandelt. Letzterer wäre eine faustdicke Überraschung, da man nach dem Rookie Ham wohl eher eine etablierte Lösung anstreben wird. Noch ist aber völlig unklar, was die Lakers hier machen wollen.