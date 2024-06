NBA Finals, Noten zu Mavericks vs. Celtics, Spiel 4: Zweimal die 6! Bostons Stars akut versetzungsgefährdet

© getty

Boston Celtics: Die Reservisten

Sam Hauser: Machte sein bestes Finals-Spiel mit 14 Punkten in 20 Minuten (5/7 FG), dazu 4 Rebounds. Allerdings nur mit einem Field Goal in Halbzeit 1, als es noch um etwas ging. Holte sich in der Garbage Time immerhin Selbstvertrauen. Note: 2,5.

Payton Pritchard:. Nahm mal wieder jeden Wurf, den er kriegen konnte, traf in Halbzeit eins aber keinen einzigen. Schrieb die 11 Punkte (5/14 FG) dann in der Garbage Time an. Note: 4.

Xavier Tillman: Durfte sich sieben Minuten als Ersatzmann von Horford probieren. Hatte ein paar lichte Momente, auch in der Defense gegen Doncic. Ließ sich von diesem aber auch beim angetäuschten Dreier narren und scheiterte am Ring einmal an Lively. Durfte im Schlussviertel nicht ran. Note: 3,5.

Oshae Brissett / Luke Kornet / Meemias Queta / Svi Mykhailiuk / Jaden Springer / Jordan Walsh: Griffen sich die Minuten in der Garbage Time ab. Verhinderten immerhin eine neue Rekordpleite in den Finals. Keine Bewertung.