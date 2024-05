"Scheiß auf diese Jahre": Die einstige Lachnummer Minnesota trotzt allen Widerständen

"Wir haben immer gesagt, dass unser Top-Niveau besser ist als das der Nuggets", stellte Wolves-Coach Chris Finch nach dem Sieg in Spiel 7 bei den Denver Nuggets klar. Ein bemerkenswertes Statement, schließlich ging es gegen den amtierenden Champion mit dem besten Spieler der Welt in Nikola Jokic. Es gab aber auch einen Einblick in die Denke der Wolves in dieser Postseason, die nun allen Widerständen zum Trotz in den Conference Finals stehen.

Es brauchte Leidensfähigkeit und diese stellten die Wolves unter Beweis. Nach 27 Minuten lagen die Wolves noch mit 20 Punkten hinten, am Ende stand das größte Comeback in einem Spiel 7 in der NBA-Geschichte. Die beste Defense der Saison ließ sich nicht davon beirren, dass Jamal Murray plötzlich heiß gelaufen war und dass Nikola Jokic unter dem Korb machen konnte, was er wollte. Stattdessen zog die Defense noch einmal an, es wurden Ballverluste forciert und der Rückstand Stück für Stück abgearbeitet.