Ein All-Timer von Nikola Jokic! Denver Nuggets übernehmen Führung gegen Timberwolves

Ohne Jokic kassierten die Nuggets umgehend einen 0:6-Lauf, doch nachdem der Serbe zurückkehrte, sorgten zwei Dreier von KCP für Entlastung und Jokic legte noch einen Dunk in Transition nach (101:84). Es fühlte sich wie die Vorentscheidung an, auch wenn die Wolves weiterhin konstant scorten. Als die Wolves aber wieder auf -11 dran waren, schweißte Jokic eben einen Dreier über Gobert durch die Reuse. Für Jokic waren es die Punkte 38, 39 und 40, der damit erstmals mit den Nuggets einen Sieg einfahren konnte, wenn er 40 knackte (zuvor 0-4).

Die Nuggets haben nun die vergangenen drei Spiele gegen Minnesota allesamt für sich entschieden und können nun bereits in der Nacht auf Freitag den erneuten Einzug in die Conference Finals perfekt machen. Für Minnesota war es das erste Mal in dieser Saison, dass sie drei Spiele in Folge verloren.