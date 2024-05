"Dieses Team hat richtig große Eier": Denver Nuggets gleichen mit Jokic-Gala gegen Minnesota aus

Minnesota Timberwolves (W3) - Denver Nuggets (W2) 107:115 (BOXSCORE), Serie: 2-2

Viertes Spiel, vierter Auswärtssieg in der Serie. Vor wenigen Tagen wurden die Nuggets fast schon abgeschrieben, nun ist der Champion wieder voll in der Serie und zeigte dabei die beste Leistung in den diesjährigen Playoffs. Nikola Jokic (35, 15/26 FG, 7 Rebounds, 7 Assists) war in den wichtigen Momenten immer wieder zur Stelle, Frontcourt-Kollege Aaron Gordon (27, 11/12, 7 Rebounds), der im dritten Viertel enorm wichtige Minuten als Center abspulte, als Jokic mit Foulproblemen auf der Bank saß, stand dem Serben in nichts nach.

Jamal Murray (19, 8/17, 8 Assists) hatte zu Beginn des dritten Viertels eine gute Phase, in der Crunchtime war dann sein Two-Men-Game mit Jokic wieder on point. Dazu steuerten auch die drei Reservisten Reggie Jackson (6), Justin Holiday (10, 3/5 3P) sowie Christian Braun (11) genügend zum Sieg bei. Als Team trafen die Nuggets 57 Prozent aus dem Feld. "Dieses Team hat richtig große Eier", bilanzierte Coach Michael Malone nach dem Spiel.

So reichte Minnesota auch eine Gala von Anthony Edwards (44, 16/25 FG, 5/8 3P) nicht, der 22-Jährige warf alles in die Waagschale, doch von seinen Teamkollegen kam zu wenig, insbesondere von Karl-Anthony Towns (13, 5/18 FG, 12 Rebounds) und der schwachen Bank um Nickeil Alexander-Walker (2, 1/7). Rudy Gobert (11, 14 Rebounds, 5 TO) verbuchte ein Double-Double, agierte in der Crunchtime mit einigen Ballverlusten aber unglücklich.