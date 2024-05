"Da kann ich nur lachen": Jokics Meisterstück und die unfaire Kritik an Rudy Gobert

Nikola Jokic hat die Wolves entschlüsselt

Jokic ist schlichtweg zu gut für eine historisch gute Defense um den viermaligen Defensive Player of the Year Rudy Gobert. Jokics Stats bei den drei Siegen? 33 Punkte, 9,3 Rebounds, 9,7 Assists und 2,7 Steals bei 60,7 Prozent aus dem Feld sowie 36,4 Prozent von der Dreierlinie. Noch einmal: Die Nuggets spielen hier nicht gegen die Pacers (nicht böse gemeint!), sondern gegen ein Team, das mit deutlichem Abstand in der regulären Saison am besten verteidigte und Phoenix um Devin Booker und Kevin Durant völlig demoralisierte.

Dabei hatten vor gut einer Woche viele die Nuggets schon fast abgeschrieben, als Denver in Spiel 2 magere 80 Punkte aufs Scoreboard brachte und von den Timberwolves komplett vorgeführt wurde. "Winning is our Lifestyle", meinte Jokic noch nach der Lakers-Serie, diese Worte flogen Denver in den folgenden Tagen um die Ohren und auch die Motivation des Serben wurde von diversen Medienvertretern hinterfragt. Ist das lange her.

Vor Spiel 5 wurde Jokic noch mit seinem dritten MVP-Award geehrt, es hätte auch einfach eine Krone sein dürfen - die für den besten Spieler der Welt. 40 Punkte, 15 von 22 aus dem Feld, 7 Rebounds, 13 Assists, 8 gezogene Fouls (8/9 FT), 0 Turnover. Neben Chris Paul ist Jokic nun der einzige Spieler mit einer 40/10-Statline ohne einen einzigen Ballverlust. Denver setzte sich mit 112:97 durch.