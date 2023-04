NBA Playoffs: Golden State Warriors feieren "Draymond Nowitzki"

Draymond Green machte als Scorer eines seiner besten Spiele seit Jahren für die Golden State Warriors. Im Nachgang wurde er von seinen witzelnden Mitspielern sogar mit Dirk Nowitzki verglichen.

21 Punkte markierte Green beim wichtigen 123:116-Auswärtssieg der Warriors in Sacramento, womit die Dubs nun in Spiel 6 die Chance haben, die Serie doch noch nach 0-2-Serienrückstand zu gewinnen. Green spielte dabei offensiv eine große Rolle, unter anderem versenkte der Defensiv-Spezialist in der Crunchtime einen seltenen Fadeaway-Jumper.

"Wir nennen ihn Draymond Nowitzki", schmunzelte Coach Steve Kerr nach dem Spiel. Für eine Statue im Nowitzki-Stil wird es dann aber doch nicht reichen. "Ich hoffe nicht", meinte Kerr auf Nachfrage. "Vermutlich ist ihm das heute zum ersten Mal gelungen." Damit wollte Kerr die Leistung des 33-Jährigen aber nicht schmälern.

"Er war unglaublich. Am Ende war er in der Defense voll da, hat mehrfach ausgeholfen, die langen Rebounds bekommen. Wir haben sie am Ende gestoppt und Draymond hatte daran einen großen Anteil, aber klar, dieser Nowitzki-Fadeaway war wirklich beeindruckend", analysierte der Coach weiter.

Schon während des Spiels hatte es von der Bank "Draymond Nowitzki"-Rufe gegeben, am Ende wusste aber niemand so genau, wer damit angefangen hatte. "Ich glaube, es war Steph [Curry]", mutmaßte Kevon Looney, der angab, dass die Rufe auch in der Kabine der Dubs nach dem Spiel nicht aufhörten.

Draymond Green: So viele Punkte wie zuletzt vor sechs Jahren

Auch Green musste nach dem Spiel darüber lachen. "Es dürfte eine Weile her sein", antwortete der Forward auf die Frage, wann er letztmals einen solchen Jumper traf. "Was ich aber weiß, ist, dass ich genau den gleichen Wurf in Spiel 2 hatte. Ich war mir sicher, dass der reingehen würde, dem war aber nicht so. Natürlich habe ich es dann heute wieder versucht." Letztmals traf Green einen Fadeaway am Valentinstag bei den L.A. Clippers, es war der einzige Versuch von Green während der kompletten Saison.

Und überhaupt: 21 Punkte in den Playoffs verbuchte Green letztmals im April 2017 in Portland bei einem Blowout, in der Regular Season knackte er zuletzt an Weihnachten 2019 gegen die Houston Rockets die 20-Punkte-Marke.

Es war ein guter Zeitpunkt für eine solche Explosion, schließlich haben die Warriors nun endgültig die Kontrolle über die Serie erlangt. Dazu hält auch die Auswärtsserie, in nun 28 Serien in Folge haben die Warriors zumindest einmal gewonnen - einsamer NBA-Rekord. In der Nacht auf Samstag können die Dubs nun vor heimischer Kulisse den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. In den Conference Semifinals würde Golden State dann auf den Sieger aus der Serie zwischen den Memphis Grizzlies und den Los Angeles Lakers. Dort führen die Lakers mit 3-2.

NBA Playoffs - Kings vs. Warriors: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 2.30 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 126:123 2 18. April 4 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 114:106 3 21. April 4 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 114:97 4 23. April 21.30 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 126:125 5 27. April 4 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 116:123 6 29. April 2 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 7* 1. Mai tba Sacramento Kings Golden State Warriors

* falls benötigt