FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl scharf auf Leipzig-Star - Leverkusen-Boss offen für Verbleib von Josip Stanisic

FC Bayern München, Gerücht: Xavi Simons wohl auf FCB-Radar

Beim FC Bayern München wird im Sommer aller Voraussicht nach ein größerer Umbruch stattfinden. Wie Sky erfahren haben möchte, steht dabei Mittelfeldspieler Xavi Simons auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Demnach sei vor allem Sportvorstand Max Eberl ein großer Fan des 21-Jährigen. Während seiner Zeit bei den Sachsen sei es auch Eberl gewesen, der sich für einen Transfer des Niederländers zu den Bullen stark gemacht hätte.

Viel Zeit bleibt den Bayern aber wohl nicht. Offenbar will Xavi noch bis zum Start der Europameisterschaft am 14. Juni eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Der 21-Jährige war in der vergangene Saison von seinem Stammverein Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen und spielte bei den Sachsen eine starke Runde. So kam er auf 25 Torbeteiligungen (10 Tore, 15 Assists) in 43 Spielen.

Um einen Transfer zu realisieren, müssten die Bayern wohl erst einmal Platz im eigenen Kader schaffen. Zudem müsste man für Xavi eine mittlere zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen.