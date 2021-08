NBA Summer League: Packendes Duell der Top-Picks - Jalen Green sticht Cade Cunningham aus

Die beiden Top-Picks Cade Cunningham und Jalen Green liefern sich ein packendes Duell - mit dem besseren Ende für den Rockets-Rookie. Auch bei den Hawks überzeugen die Youngsters, während Aaron Nesmith für Boston so richtig heiß läuft.

Detroit Pistons (0-2) - Houston Rockets (2-0) 111:91

Punkte: Jalen Green (25) - Cade Cunningham (20)

Rebounds: Alperen Sengün und Anthony Lamb (8) - Saddiq Bey (7)

Assists: Josh Christopher (7) - Saddiq Bey (4)

Das wohl mit am meisten Spannung erwartete Duell dieser Summer League in Las Vegas zwischen den beiden Top-Picks Cade Cunningham und Jalen Green enttäuschte nicht. Cunningham, von den Pistons an Nr.1 gewählt, attackierte Green per üblem Crossover, Green revanchierte sich kurz vor Schluss mit einem Dreier ins Gesicht seines Rivalen inklusive kleinem Staredown.

Der Rockets-Rookie hatte letztlich auch die Nase vorn, mit 25 Punkten (6/11 FG und 10/11 FT, dazu 5 Rebounds und 3 Assists) führte er sein Team zum ungefährdeten Sieg. "Ich bin extrem motiviert. Das ging am Draft-Abend los, als ich an Nummer 2 ausgewählt wurde. Ich hatte das Gefühl, ich hätte die Nummer 1 sein sollen", erklärte Green im Anschluss an die Partie selbstbewusst.

Doch auch Cunningham lieferte eine gute Partie ab und kam auf 20 Zähler (8/18 FG, 4/9 Dreier), 4 Rebounds, 2 Assists und 3 Steals. Luka Garza, der Detroit im Draft an Position 52 in die Hände fiel, machte ebenfalls einen guten Eindruck (15, 5/6 FG).

Allerdings machten die Rockets-Rookies eben einen noch besseren Job. Neben Green wussten auch Alperen Sengün (Nr.16-Pick) und Josh Christopher (Nr.24-Pick) zu gefallen. Der türkische Big markierte 21 Punkte (8/14 FG), 8 Rebounds und 4 Blocks. Christopher steuerte 15 und 7 Assists zum Sieg bei.

Indiana Pacers (0-2) - Atlanta Hawks (1-1) 83:84

Punkte: Chris Duarte (21) - Sharife Cooper (21)

Rebounds: Isaiah Jackson (12) - Jalen Johnson (10)

Assists: Oshae Brissett und Jordan Bone (3) - Sharife Cooper (9)

Auch bei den Hawks und Pacers glänzten die Rookies. In erster Linie ist hier Sharife Cooper (Nr.48-Pick) zu nennen, der nicht nur den Gamewinner mit dem Buzzer versenkte, sondern mit 21 Punkten (5/8 Dreier) und 9 Assists (bei 6 Turnover) auch bester Mann seiner Farben war. Nr.20-Pick Jalen Johnson streute ein Double-Double (18 und 10 Rebounds) bei.

Auf Seiten der Pacers hielt Chris Duarte mit ebenfalls 21 Zählern dagegen, versenkte ebenfalls 5 Dreier (bei 10 Versuchen), stand aus dem Zweierland allerdings nur bei 3/9 Versuchen. Das änderte aber nichts an einem insgesamt starken Auftritt des Lottery-Picks.

Denver Nuggets (0-2) - Boston Celtics (2-0) 82:107

Punkte: Bol Bol (26) - Aaron Nesmith (33)

Rebounds: Bol Bol (9) - Carsen Edwards und Payton Pritchard (8)

Assists: Nah'Shon Hyland (7) - Payton Pritchard (12)

In dieser Partie sorgten dagegen die Zweitjahresprofis für die Schlagzeilen, allen voran Aaron Nesmith. Der 21-Jährige war richtig on fire und ballerte Boston mit 33 Punkten bei 13/18 aus dem Feld und 7/9 von Downtown zum Blowout-Sieg. Zudem überzeugten erneut Payton Pritchard (21, 12 Assists und 8 Rebounds) und Carsen Edwards (14 und 8 Rebounds).

Die Kelten versenkten insgesamt mehr als doppelt so viele Dreier als der Gegner (15:7) und machten entsprechend kurzen Prozess mit Denver. Da half letztlich auch der gute Abend von Bol Bol wenig, der 26 Punkte (8/12 FG und 3/4 Dreier) und 9 Abpraller sammelte. Positiv hervorzuheben war zudem Nr.26-Pick Nah'Shon "Bones" Hyland (16 und 7 Assists).

NBA Summer League: Die weiteren Spiele der Nacht:

San Antonio Spurs (0-2) - Chicago Bulls (1-1) 89:92

Punkte: Tre Jones (23) - Patrick Williams (30)

Rebounds: Nate Renfro (8) - Patrick Williams (7)

Assists: Malik Newman (4) - Devon Dotson (5)

Washington Wizards (0-1) - Sacramento Kings (2-0) 75:89

Punkte: Caleb Homesley (17) - Louis King (16)

Rebounds: Jordan Goodwin (8) - Emanuel Terry (10)

Assists: Mason Jones (4) - Chimezie Metu und Davion Mitchell (4)

Portland Trail Blazers (2-0) - L.A. Clippers (0-2) 86:66

Punkte: Kobi Simmons (15) - Jay Scrubb (15)

Rebounds: Kenneth Faried (12) - Daniel Oturu (13)

Assists: Trendon Watford (5) - Keon Johnson (6)

Tag 3 der Summer League in Las Vegas in der Übersicht