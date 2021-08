NBA Summer League: Licht und Schatten bei Cade Cunningham - starkes Green-Debüt

Beim ersten Auftritt von Cade Cunningham im Pistons-Trikot zeigt der Top-Pick Licht und Schatten. Ein starkes Debüt legt derweil Jalen Green hin. Und auch ein Deutscher kann zum Auftakt der Summer League überzeugen.

Detroit Pistons (0-1) - Oklahoma City Thunder (1-0) 72:76

Punkte: Saddiq Bey (14) - Theo Maledon (15)

Rebounds: Saddiq Bey (12) - Jaylen Hoard (10)

Assists: Killian Hayes (5) - Theo Maledon (11)

Der Abend ging richtig gut los für Top-Pick Cade Cunningham. Nach knapp zwei Minuten bekam er den Ball in der rechten Ecke serviert - nothing but net. Kurz darauf netzte er auch seinen zweiten Dreier, doch im weiteren Verlauf der Partie hatte er etwas Probleme mit seiner Offense (12, 5/17 FG und 5 Turnover). Dafür nahm der Pistons-Rookie aber auch Einfluss in der Defense mit je 2 Steals und Blocks.

Weniger gute Nachrichten gab es von Thunder-Rookie Josh Giddey, dessen Abend nach nur 5 Minuten Einsatzzeit bereits beendet war. Der Nr.6-Pick musste das Parkett aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel vorzeitig verlassen. Dafür drückte auf Seiten der Thunder Theo Maledon dem Spiel seinen Stempel auf.

Der Sophomore führte sein Team mit 15 Punkte und 11 Assists zum Sieg und leitete die Thunder-Offense hervorragend an. So übernahm OKC im dritten Viertel die Kontrolle und gab das Spiel nicht mehr her. Positiv aus deutscher Sicht: Oscar da Silva durfte im Thunder-Trikot knapp 13 Minuten ran. Der deutsche Big, der bei Ludwigsburg unter Vertrag steht, erzielte 8 Punkte (4/8 FG), schnappte sich 3 Rebounds und holte sich 2 Steals und 1 Block.

Cleveland Cavaliers (0-1) - Houston Rockets (1-0) 76:84

Punkte: Isaac Okoro (17) - Jalen Green (23)

Rebounds: Mfiondu Kabengele (13) - Alperen Sengün (15)

Assists: Jaylen Hands (3) - Josh Christopher (4)

Starkes Rockets-Debüt von Nr.2-Pick Jalen Green. Der 19-Jährige stellte in seiner ersten Summer-League-Partie direkt seine große Stärke unter Beweis: sein Offensiv-Spiel. Green versenkte auf dem Weg zu 23 Zählern 9/18 aus dem Feld, er tankte sich stark zum Korb durch, ließ Dreier regnen (4/9) oder traf schwierige Turnaround- und Stepback-Jumper.

Generell lieferten die Rookies der Texaner eine gute Vorstellung ab. Neben Green markierte Nr.16-Pick Alperen Sengün ein starkes Double-Double (15 Punkte und 15 Rebounds, dazu 4 Blocks), Josh Christopher (Nr.24-Pick) steuerte 18 Zähler bei. Im Schlussabschnitt, als Houston die Partie an sich riss, war dann vor allem Kenyon Martin Jr. mit 10 seiner 17 Zähler zur Stelle.

Auf Seiten der Cavs lag der Fokus auf Nr.3-Pick Evan Mobley, der 12 Punkte, 5 Rebounds sowie 3 Blocks auflegte, allerdings noch nicht ganz in seinem Rhythmus war (6/17 FG und 5 Turnover). Nichtsdestotrotz wusste auch Mobley insgesamt zu überzeugen und deutete einige Male mit toughen Abschlüssen in der Zone sein Potenzial an.

Die weiteren Spiele der Summer League im Überblick

Atlanta Hawks (0-1) - Boston Celtics (1-0) 83:85

Punkte: Jalen Johnson (20) - Payton Pritchard (23)

Rebounds: Jalen Johnson (10) - Carsen Edwards (8)

Assists: Sharife Cooper (6) - Carsen Edwards (6)

New York Knicks (0-1) - Toronto Raptors (1-0) 79:89

Punkte: Obi Toppin (24) - Malachi Flynn (23)

Rebounds: Obi Toppin und Jericho Sims (8) - Freddie Gillespie (13)

Assists: Immanuel Quickley (8) - Scottie Barnes (5)

Charlotte Hornets (0-1) - Portland Trail Blazers (1-0) 86:93

Punkte: James Bouknight (19) - Antonio Blakeney (27)

Rebounds: Kai Jones (10) - Kenneth Faried (8)

Assists: Grant Riller (6) - Emmanuel Mudiay (9)

Indiana Pacers - Washington Wizards (Verschoben)

Miami Heat (1-0) - Denver Nuggets (0-1) 97:77

Punkte: R.J. Nembhard (18) - Bol Bol und Caleb Agada (21)

Rebounds: KZ Okpala (11) - Daniel Hamilton (11)

Assists: DeJon Jarreau (4) - Caleb Agada (5)

Phoenix Suns (0-1) - Los Angeles Lakers (1-0) 72:73

Punkte: Jalen Smith (15) - Devontae Cacok (13)

Rebounds: Jalen Smith (12) - Vic Law und Devontae Cacok (7)

Assists: Jaleen Smith und Nate Mason (3) - Zavier Simpson (5)

Tag 1 der Summer League in Las Vegas im Überblick