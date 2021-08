NBA Summer League: Jonathan Kuminga führt Warriors zum Sieg - Oscar da Silva glänzt

Jonathan Kuminga hat die Golden State Warriors bei der Summer League in Las Vegas zum ersten Sieg geführt - trotz Problemen mit seinem Abschluss. Evan Mobley gewinnt das Duell mit Jalen Suggs, Franz Wagner zeigt sich verbessert und ein deutscher Big glänzt für die OKC Thunder.

Orlando Magic (1-1) - Cleveland Cavaliers (1-1) 84:94

Punkte: Jalen Suggs (16) - Isaac Okoro (15)

Rebounds: Jalen Suggs (8) - Evan Mobley und Lamar Stevens (7)

Assists: Jalen Suggs (5) - Evan Mobley (6)

Nr.3-Pick Evan Mobley stellte in seinem zweiten Auftritt in Las Vegas seine Vielseitigkeit unter Beweis. 14 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists standen am Ende auf seinem Konto, allerdings hatte er genau wie bei seinem Debüt mit Abschlussschwächen zu kämpfen (5/15 FG). Auf dem Weg zum ersten Sieg in der Summer League zeigten auch Isaac Okoro (15) oder Trevon Bluiett (14, 4/6 Dreier) gute Leistungen.

Bei den Magic war erneut Jalen Suggs der beste Akteur, der sein Team mit 16 Zählern, 8 Rebounds sowie 5 Assists in allen wichtigen Kategorien anführte - und einen krachenden Putback-Dunk versenkte.

Ansonsten waren D.J. Hogg (15) und Franz Wagner (10) die einzigen Magic-Akteure mit einer zweistelligen Punkteausbeute. Der Deutsche traf nach einem durchwachsenen Debüt immerhin 4 seiner 7 Wurfversuche (1/3 Dreier) und sammelte 3 Rebounds, 1 Assist und 1 Steal (bei 1 Turnover).

Golden State Warriors (1-1) - Toronto Raptors (1-1) 90:84

Punkte: Jonathan Kuminga (18) - Malachi Flynn (16)

Rebounds: Jaquori McLaughlin (7) - Dalano Banton (12)

Assists: Jaquori McLaughlin (6) - Dalano Banton (3)

Effizient war das nicht unbedingt, was Jonathan Kuminga gegen die Raptors zeigte, doch das Potenzial des Nr.7-Picks blitzte einige Male auf. Mit 18 Punkten (dazu 4 Rebounds und 2 Steals) führte er die Warriors zum Sieg und überzeugte mit Defense, Shooting (3/6 Dreier) und vereinzelnten Post Moves.

Doch insgesamt hatte Kuminga große Schwierigkeiten mit dem Abschluss. Letztlich fanden nur 5 seiner 17 Versuche den Weg durch die Reuse, dazu leistete er sich 6 Turnover. Auch Moses Moody erwischte nicht seinen effizientesten Tag (14 Punkte, 4/15 FG und 3/7 Dreier).

Zum Sieg gegen die Raptors reichte es dennoch, nachdem sich Golden State mit gutem Shooting im zweiten Viertel etwas abgesetzt hatte. Das Ausrufezeichen setzte Gary Payton II mit einem Poster-Hammer. Scottie Barnes versuchte zwar dagegenzuhalten, ihm fehlte aber ebenfalls das Wurfglück (13 Punkte und 8 Rebounds, 2/8 FG, 8/12 FT). Bester Raptor war Malachi Flynn mit 16 Zählern, Zweitrundenpick Dalano Banton (10 und 12 Rebounds) und Precious Achiuwa (13 und 11) legten jeweils ein Double-Double auf.

New Orleans Pelicans (2-0) - Oklahoma City Thunder (1-1) 80:65

Punkte: Naji Marshall (18) - Aaron Wiggins (16)

Rebounds: Naji Marshall (11) - Tre Mann (6)

Assists: Kira Lewis Jr. (5) - Tre Mann (7)

Besonders schön anzuschauen war das sicher nicht, die Pelicans machten mit einer dominanten zweiten Halbzeit den Deckel auf den Sieg - auch deshalb, weil OKC gerade einmal 33,3 Prozent aus dem Feld traf. Vor allem Theo Maledon (5, 2/11 FG) und Tre Mann (12, 4/15 FG) hatten so ihre Probleme.

Besser lief es dagegen bei Nr.55-Pick Aaron Wiggins, der sein Team mit 16 Punkten (7/16 FG, aber 1/7 Dreier) anführte und auch bei Oscar da Silva. Der Deutsche zeigte erneut eine ordentliche Vorstellung und legte 11 Zähler (4/5 FG und 2/2 Dreier) sowie 5 Rebounds in 14 Minuten Einsatzzeit auf.

Auf Seiten der Pels stachen Naji Marshall (18 und 11 Rebounds) und Kira Lewis Jr. (12 und 5 Assists) positiv hervor. Erstrundenpick Trey Murphy hielt sich nach seinem starken Debüt eher zurück (10, 6 Rebounds und 3 Steals).

Memphis Grizzlies (1-1) - Miami Heat (2-0) 94:97 2OT

Punkte: Sean McDermott und Ziaire Williams (19) - Max Strus (32)

Rebounds: John Konchar (11) - Omer Yurtseven (11)

Assists: Xavier Tillman (7) - DeJon Jarreau (10)

In der Summer League geht es in der zweiten Overtime ins Sudden Death. Max Strus, der überragende Mann der Partie (32 Punkte und 9 Rebounds, 7/17 Dreier) fackelte gar nicht lange. Er schnappte sich den Tip-Off, spazierte nach vorne, nahm den Dreier und beendete nach 10 Sekunden in der zweiten OT eiskalt die Partie. Kann man mal so machen!

Die weiteren Spiele der Summer League im Überblick:

Brooklyn Nets (1-1) - Milwaukee Bucks (1-1) 97:91

Punkte: Cam Thomas (22) - Jordan Nwora (22)

Rebounds: Alize Johnson und David Duke Jr. (9) - Sandro Mamukelashvili (8)

Assists: Quinndary Weatherspoon und Cam Thomas (4) - Theo Pinson (6)

Dallas Mavericks (0-2) - Utah Jazz (2-0) 80:81 2OT

Punkte: Robert Franks (17) - Trent Forrest (16)

Rebounds: LJ Figueroa (14) - Udoka Azubuike und Jarrell Brantley (8)

Assists: Nate Hinton (6) - Trent Forrest (9)

Los Angeles Lakers (1-1) - New York Knicks (2-1) 82:91

Punkte: Devontae Cacok und Vic Law (14) - Immanuel Quickley (25)

Rebounds: Mac McClung (7) - Obi Toppin (11)

Assists: Justin Robinson (6) - Immanuel Quickley (7)

Tag 4 der Summer League in Las Vegas in der Übersicht: