NBA - Die Rookie Extensions im Überblick: Magic halten jungen Kern - keine Einigung bei Markkanen und Collins

Kurz vor der Deadline am Montagabend (Ortszeit) haben mehrere Franchises ihre jungen Talente aus der Draft-Klasse von 2017 langfristig ans Team gebunden, darunter Markelle Fultz oder O.G. Anunoby. SPOX gibt einen Überblick.

Manche Youngster wie Lauri Markkanen oder John Collins erzielten dagegen keine Einigung und werden somit im kommenden Sommer Restricted Free Agent.

NBA: Max-Extensions für Tatum, Adebayo, Fox und Mitchell

Bereits vor wenigen Wochen haben die Boston Celtics. Miami Heat, Sacramento Kings und Utah Jazz Nägel mit Köpfen gemacht und mit den Top-Spielern des Draft-Jahrgangs 2017 vorzeitig verlängert. Das Quartett Jayson Tatum, Bam Adebayo, De'Aaron Fox und Donovan Mitchell bekam jeweils eine Max-Verlängerung über fünf Jahre und 163 Mio. Dollar vorgelegt.

Der jeweilige Kontrakt könnte beim Erfüllen verschiedener Klauseln, beispielsweise die Nominierung für ein All-NBA Team, sogar auf ein Volumen von bis zu 196 Mio. Dollar anwachsen. Tatum und Mitchell erhielten zusätzlich sogar eine Spieleroption für das fünfte und letzte Vertragsjahr, sie könnten also bereits 2025 aus dem Deal aussteigen und Free Agent werden. Die vier Deals waren für alle Beteiligten ein No-Brainer.

Los Angeles Lakers verlängern mit Kyle Kuzma

Der Deal zwischen den Los Angeles Lakers und Kyle Kuzma kam bereits am Sonntag zustande und bindet den 25-Jährigen für drei Jahre und 40 Millionen Dollar an den amtierenden Champion. Trotz zahlreicher Trade-Gerüchte um Kuzma in den vergangenen Jahren soll er wohl langfristig ein Teil der Lakers ein.

Zumindest in der anstehenden Saison wird ein Trade des Power Forwards aufgrund der sogenannten Poison Pill Provision, dank der in einem hypothetischen Deal das abgebende Gehalt der Lakers deutlich niedriger wäre als das aufzunehmende Gehalt von Kuzma für den Trade-Partner, sehr kompliziert und damit unwahrscheinlich.

NBA - Ergebnisse von der GM-Umfrage 2020/21: So tippen die Manager MVP, Meister und Co.! © getty 1/32 Zum 19. Mal führte die NBA ihre offizielle Umfrage unter den aktuellen 30 GMs der Liga durch. Wer wird MVP, wer ist der beste Crunchtime-Spieler und um wen würden sie am liebsten ihr Team aufbauen? Hier sind die Ergebnisse. © getty 2/32 WER WIRD 2021 NEUER CHAMPION? Platz 2: L.A. Clippers (11 Prozent), Platz 1: Los Angeles Lakers (81 Prozent) - Vorjahr: L.A. Clippers (46 Prozent) © getty 3/32 RANKE DIE BESTEN VIER TEAMS IM OSTEN: Platz 4: Boston Celtics, Platz 3: Miami Heat, Platz 2: Brooklyn Nets, Platz 1: Milwaukee Bucks © getty 4/32 RANKE DIE BESTEN VIER TEAMS IM WESTEN: Platz 4: Dallas Mavericks, Platz 3: Denver Nuggets, Platz 2: L.A. Clippers, Platz 1: Los Angeles Lakers © getty 5/32 WER WIRD MVP? Platz 3: Anthony Davis oder LeBron James (je 18 Prozent), Platz 2: Luka Doncic (21 Prozent), Platz 1: Giannis Antetokounmpo (32 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (52 Prozent) © getty 6/32 WENN MAN HEUTE EINE FRANCHISE STARTEN WÜRDE, WER WÄRE DER ERSTE SPIELER? Platz 3: Anthony Davis (7 Prozent), Platz 1: Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo (43 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (52 Prozent) © getty 7/32 FÜR WELCHEN GEGENSPIELER BRAUCHT ES DIE GRÖSSTEN ANPASSUNGEN? Platz 3: Stephen Curry (11 Prozent), Platz 2: LeBron James (29 Prozent), Platz 1: James Harden (32 Prozent) - Vorjahr: James Harden (48 Prozent) © getty 8/32 WER WIRD SEINEN ENDGÜLTIGEN DURCHBRUCH SCHAFFEN? Platz 3: De’Aaron Fox (12 Prozent), Platz 1: Michael Porter Jr. Shai Gilgeous-Alexander (je 15 Prozent) - Vorjahr: De’Aaron Fox (19 Prozent) © getty 9/32 WER IST DER BESTE POINT GUARD DER NBA? Platz 3: Luka Doncic (19 Prozent), Platz 2: Damian Lillard (22 Prozent), Platz 1: Stephen Curry (30 Prozent) - Vorjahr: Stephen Curry (90 Prozent) © imago images / Icon SMI 10/32 WER IST DER BESTE SHOOTING GUARD DER NBA? Platz 2: Luka Doncic, Bradley Beal (je 11 Prozent), Platz 1: James Harden (68 Prozent) - Vorjahr: James Harden (86 Prozent) © getty 11/32 WER IST DER BESTE SMALL FORWARD DER NBA? Platz 3: Kevin Durant (11 Prozent). Platz 2: Kawhi Leonard - 25 Prozent, Platz 1: LeBron James - 57 Prozent - Vorjahr: Kawhi Leonard (62 Prozent) © getty 12/32 WER IST DER BESTE POWER FORWARD DER NBA? Platz 3: Anthony Davis (21 Prozent), Platz 2: LeBron James (25 Prozent), Platz 1: Giannis Antetokounmpo (46 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (46 Prozent) © getty 13/32 WER IST DER BESTE CENTER DER NBA? Platz 3: Giannis Antetokounmpo (7 Prozent), Platz 2: Anthony Davis (43 Prozent), Platz 1: Nikola Jokic (50 Prozent) - Vorjahr: Nikola Jokic (48 Prozent) © getty 14/32 WER IST DER BESTE VERTEIDIGER DER NBA? Platz 3: Kawhi Leonard (18 Prozent), Platz 2: Anthony Davis (21 Prozent), Platz 1: Giannis Antetokounmpo (46 Prozent) - Vorjahr: Kawhi Leonard (45 Prozent) © getty 15/32 WER IST DER BESTE AUSLÄNDER? Platz 3: Nikola Jokic (4 Prozent), Platz 2: Luka Doncic (29 Prozent), Platz 1: Giannis Antetokounmpo (68 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (79 Prozent) © getty 16/32 WELCHES TEAM HATTE DIE BESTE OFFSEASON? Platz 3: Oklahoma City Thunder (15 Prozent), Platz 2: Phoenix Suns (22 Prozent), Platz 1: Los Angeles Lakers (37 Prozent) - Vorjahr: L.A. Clippers (82 Prozent) © twitter.com/NBA 17/32 WELCHER NEUE SPIELER WIRD DEN MEISTEN EINFLUSS NEHMEN? Platz 3: Serge Ibaka (Clippers, 7 Prozent), Platz 2: Jrue Holiday (Bucks, 33 Prozent), Platz 1: Chris Paul (Suns, 44 Prozent) - Vorjahr: Kawhi Leonard (Clippers, 67 Prozent) © getty 18/32 WAS IST DER AM MEISTEN UNTERSCHÄTZTE OFFSEASON-MOVE? Platz 2: Steven Adams (Pelicans), Robert Covington (Blazers, je 11 Prozent), Platz 1: Serge Ibaka (Clippers, 15 Prozent) - Vorjahr: Mike Conley (Jazz, 36 Prozent) © twitter.com/hornets 19/32 WAS WAR DIE GRÖSSTE OFFSEASON-ÜBERRASCHUNG? Platz 3: Grant nach Detroit (11 Prozent), Platz 2: Wall-Westbrook-Trade (18 Prozent), Platz 1: Hayward nach Charlotte (54 Prozent) - Vorjahr: PG-13 nach L.A. (53 Prozent). © getty 20/32 WER WIRD ROOKIE DES JAHRES? Platz 3: Obi Toppin (18 Prozent), Platz 2: James Wiseman (29 Prozent), Platz 1: LaMelo Ball (39 Prozent) - Vorjahr: Zion Williamson (68 Prozent) © getty 21/32 WELCHER ROOKIE IST IN FÜNF JAHREN DER BESTE SPIELER? Platz 3: Anthony Edwards (14 Prozent), Platz 2: LaMelo Ball (25 Prozent), Platz 1: James Wiseman (36 Prozent) - Vorjahr: Zion Williamson (68 Prozent) © getty 22/32 WELCHER ROOKIE WAR AN SEINER POSITION DER GRÖSSTE STEAL? Platz 3: Kira Lewis (#13, 7 Prozent), Platz 2: Saddiq Bey (#19, 11 Prozent), Platz 1: Tyrese Haliburton (#12, 43 Prozent) - Vorjahr: Nickeil Alexander-Walker (32 Prozent) © getty 23/32 WER IST DER BESTE HEAD COACH DER NBA? Platz 2: Gregg Popovich, Nick Nurse (je 18 Prozent), Platz 1: Erik Spoelstra (46 Prozent) - Vorjahr: Gregg Popovich (55 Prozent) © getty 24/32 WER KANN AM BESTEN MIT SEINEN SPIELERN UMGEHEN? Platz 3: Steve Kerr (18 Prozent), Platz 2: Gregg Popovich (21 Prozent), Platz 1: Erik Spoelstra (32 Prozent) - Vorjahr: Gregg Popovich (41 Prozent) © getty 25/32 WELCHER COACH REAGIERT IN SPIELEN AM BESTEN? Platz 3: Nick Nurse (15 Prozent), Platz 2: Rick Carlisle (19 Prozent), Platz 1: Erik Spoelstra (26 Prozent) - Vorjahr: Rick Carlisle (28 Prozent) © getty 26/32 WELCHER NEUE COACH WIRD DEN MEISTEN EINFLUSS NEHMEN? Platz 3: Ty Lue (Clippers, 16 Prozent), Platz 2: Doc Rivers (Sixers, 24 Prozent), Platz 1: Steve Nash (Nets, 28 Prozent) - Vorjahr: Monty Williams (Suns, 43 Prozent) © imago images / Icon SMI 27/32 WELCHER AKTIVE SPIELER WÄRE IN DER ZUKUNFT DER BESTE COACH? Platz 3: Udonis Haslem (7 Prozent), Platz 2: Rajon Rondo (29 Prozent), Platz 1: Chris Paul (36 Prozent) - Vorjahr: Mike Conley (26 Prozent) © getty 28/32 WELCHES TEAM HAT DEN BESTEN JUNGEN KERN? Platz 3: Atlanta Hawks (11 Prozent), Platz 2: Memphis Grizzlies (22 Prozent), Platz 1: New Orleans Pelicans (41 Prozent) - Vorjahr: New Orleans Pelicans (28 Prozent) © getty 29/32 WER IST DER BESTE PASSGEBER? Platz 3: Luka Doncic (14 Prozent), Platz 2: Nikola Jokic (25 Prozent), Platz 1: LeBron James (46 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (57 Prozent) © getty 30/32 WER IST DER HÄRTESTE GEGENSPIELER? Platz 3: Jimmy Butler (14 Prozent), Platz 2: P.J. Tucker (25 Prozent), Platz 1: Steven Adams (32 Prozent) - Vorjahr: Steven Adams (32 Prozent) © imago images 31/32 WER IST DER VIELSEITIGSTE SPIELER? Platz 3: Anthony Davis (7 Prozent), Platz 2: Giannis Antetokounmpo (14 Prozent), Platz 1: LeBron James (61 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (46 Prozent) © getty 32/32 WER SOLLTE DEN LETZTEN WURF IN EINEM SPIEL NEHMEN? Platz 3: Kevin Durant (18 Prozent), Platz 2: Stephen Curry (25 Prozent), Platz 1: Damian Lillard (32 Prozent) - Vorjahr: Stephen Curry (44 Prozent)

NBA, Rookie Extensions: Magic halten ihren jungen Kern

Die Orlando Magic sicherten sich mit den Rookie Extensions für sowohl Markelle Fultz als auch Jonathan Isaac ihre jungen Talente für mindestens drei Jahre. Der Nr.1-Pick von 2017 bekommt einen Dreijahresvertrag über 50 Mio. Dollar, der derzeit verletzte Isaac unterscheibt für vier Jahre und 80 Mio. Dollar.

Team-Präsident Jeff Weltman bescheinigte beiden eine "rosige Zukunft" in Orlando, für Isaac ist dies vor allem langfristig zu verstehen. Der 23-Jährige fällt die komplette Saison 2020/21 aufgrund eines Kreuzbandrisses aus, bereits seine zweite schwere Knieverletzung. Somit gehen die Magic mit der Verlängerung ein gewisses Risiko ein, hoffen aber auf das Potenzial des Forwards, vor allem in der Defense.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, sei Orlando derweil "begeistert" von dem Fortschritt, den Fultz in Florida gemacht hat. Nach zwei äußerst unglücklichen Jahren und einer kuriosen Verletzungshistorie legte der Point Guard vergangene Saison 12,1 Punkte und 5,1 Assists auf. Orlando erhofft sich in erster Linie weiter Fortschritte bei seinem Jumper, damit Fultz ein wichtiger Bestandteil der Magic-Zukunft sein kann.

Die Statistiken von Markelle Fultz in der NBA

Saison G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 2017/18 14 / 18,1 7,1 3,1 3,8 40,5 0,0 2018/19 19 / 22,5 8,2 3,7 3,1 41,9 28,6 2019/20 72 / 27,7 12,1 3,3 5,1 46,5 26,7

NBA: Raptors verlängern mit O.G. Anunoby

Deutlich weniger Fragezeichen gibt es bei O.G. Anunoby, der sich über einen Vierjahresvertrag über 72 Mio. Dollar von den Raptors freuen durfte. Der 23-Jährige hat sich in seinem dritten Jahr in der NBA als vielversprechender 3-and-Spezialist etabliert und wird neben Pascal Siakam und Fred VanVleet ein integraler Bestandteil der Raptors-Zukunft. Mitunter hat sein Buzzer-Beater in Spiel 3 der zweiten Playoff-Runde gegen die Celtics Anunoby noch ein, zwei Milliönchen mehr eingebracht, als er ohnehin bekommen hätte.

NBA, Rookie Extensions: White bleibt bei den Spurs

Nach starken Playoffs 2019 hat sich Derrick White in der vergangenen Spielzeit kontinuierlich weiterentwickelt. Der 26 Jahre alte Point Guard begeisterte die Spurs-Verantwortlichen vor allem in der Bubble, als er im Schnitt 18,9 Punkte und 5 Assists auflegte bei 39,3 Prozent von Downtown. Spurs-Coach Gregg Popovich will die nach dem Restart eingeschlagene Richtung weitergehen - mit White, der für vier Jahre und 73 Mio. Dollar in San Antonio bleiben wird und als einer von mehreren Youngsternen langsam aber sicher DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge ablösen soll.

NBA: Clippers verlängern mit Luke Kennard

Der Nr.12-Pick von 2017 hat noch kein reguläres Spiel für die Clippers absolviert und bekam dennoch kurz vor der Deadline am Montag einen neuen Vierjahresvertrag über 64 Mio. Dollar vorgelegt. In seinen drei Jahren in der NBA hatte der Shooting Guard immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, 2019/20 stand er nur in 28 Spielen auf dem Parkett, legte aber immerhin 15,8 Punkte und 4,1 Assists auf. Über seine komplette Karriere kommt Kennard auf eine Dreierquote von 40,2 Prozent.

NBA, Rookie Extensions: Keine Einigung bei Markkanen, Collins

Zu den größten Namen, die sich vor der Deadline nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung vor ihrem vierten Jahr in der NBA einigen konnten, gehören Lonzo Ball (Pelicans), Lauri Markkanen (Bulls) und John Collins (Hawks). Vor allem die Zukunft von Collins könnte interessant werden, da er im gut gefüllten Hawks-Frontcourt womöglich ein Trade-Kandidat im Laufe der Saison wird.

Auch Jarrett Allen (Nets) oder Zach Collins (Blazers) gehören zu den Spielern, die keine Rookie Extension unterschrieben haben und somit in der Offseason 2021 Restricted Free Agent werden, genau wie Frank Ntilikina, Dennis Smith Jr. (beide New York Knicks) oder Malik Monk (Hornets).