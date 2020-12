NBA News: San Antonio Spurs verlängern vorzeitig mit Derrick White

Die San Antonio Spurs haben am letztmöglichen Tag eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Derrick White vereinbart. Dies berichtet ESPN in Berufung auf die Agentur Excel Sports des Guards.

White hat demnach einen neuen Vertrag über vier Jahre und 72 Millionen Dollar unterzeichnet. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison 11,3 Punkte für die Spurs aufgelegt.

Der 29. Pick aus dem 2017er Draft gilt als große Erfolgsstory in San Antonio, da er sich über die Jahre konsequent hocharbeiten musste. Nach seinem High School-Abschluss wurden ihm keine Stipendien angeboten, weshalb er zunächst an kleinen Colleges unterwegs war, bevor die University of Colorado auf ihn aufmerksam wurde.

Aus diesem Grund kam er recht spät in die NBA und musste sich dann auch in San Antonio erst jegliche Minuten verdienen; als Rookie war er noch primär in der G-League unterwegs. In den vergangenen beiden Jahren hat er sich im Team von Gregg Popovich jedoch vor allem aufgrund seiner Defensivstärke festgespielt.