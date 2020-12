NBA News: Orlando Magic verlängern vorzeitig mit Markelle Fultz und Jonathan Isaac

Kurz vor der Extension Deadline haben sich die Orlando Magic mit gleich zwei ihrer jungen Spieler auf vorzeitige Vertragsverlängerungen geeinigt. Sowohl Markelle Fultz als auch Jonathan Isaac bleiben dem Team aus Florida noch lange erhalten.

Isaac, der die komplette kommende Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie verpassen wird, hat einen Deal über vier Jahre und 80 Millionen Dollar unterschrieben, wie ESPN berichtet. Bei Fultz handelt es sich um einen Dreijahresvertrag über 50 Millionen Dollar.

"Wir freuen uns sehr, sowohl Markelle als auch Jonathan in einem Magic-Trikot zu behalten", sagte Team-Präsident Jeff Weltman in einem Statement. "Sie haben beide eine rosige Zukunft und bedeuten dieser Organisation viel, auf und neben dem Platz."

Isaac hatte vor seiner Verletzung vor allem defensiv enorme Fortschritte gemacht und vergangene Saison Career Highs bei den Blocks (2) und Steals (1,5) aufgelegt, dazu kamen 11,9 Punkte und 34 Prozent von der Dreierlinie. Fultz wiederum konnte seine Karriere erst bei den Magic so richtig in Fahrt bringen.

Der Guard wurde 2017 an Position 1 gedraftet, konnte sich bei den Philadelphia 76ers verletzungsbedingt aber nicht durchsetzen und absolvierte in zwei Jahren nur 33 Spiele, bevor er im Februar 2019 nach Orlando geschickt wurde. Vergangene Saison legte der 22-Jährige in 72 Spielen 12,1 Punkte und 5,1 Assists im Schnitt auf.