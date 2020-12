NBA News: Toronto Raptors verlängern vorzeitig mit Forward O.G. Anunoby

Die Toronto Raptors haben sich vorzeitig mit O.G. Anunoby auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der junge Forward hat einen Vierjahresvertrag über 72 Millionen Dollar unterschrieben, wie ESPN berichtet.

Das vierte Jahr ist dabei eine Spieler-Option. Die Information stammt von Anunobys Agentur Klutch Sports.

Anunoby wäre ansonsten im kommenden Sommer Restricted Free Agent geworden, stattdessen einigten sich beide Parteien am letztmöglichen Tag der Offseason auf einen neuen Vertrag. Der 23-jährige Anunoby hat sich in den vergangenen Jahren bereits zum Leistungsträger in Toronto entwickelt und soll nun offensichtlich als Eckpfeiler für die Zukunft bleiben.

Die Raptors hatten in der Offseason auch bereits mit Fred VanVleet verlängert, bereits vergangene Saison war ein neuer Vertrag für Pascal Siakam an der Reihe.

Anunoby legte vergangene Saison als Starter 10,6 Punkte, 5,3 Rebounds und 1,6 Assists auf, allesamt Career Highs. Vor allem als Verteidiger hat er sich bereits einen Namen gemacht, mittlerweile fällt allerdings auch der Dreier des Nr.23-Picks von 2017 sehr sicher. Nach den Abschieden von Serge Ibaka und Marc Gasol in der Offseason könnte ihm in Toronto eine noch größere Rolle winken.