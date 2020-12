NBA-News: Los Angeles Lakers verlängern Vertrag mit Kyle Kuzma

Die Los Angeles Lakers haben sich mit Kyle Kuzma auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das teilte der amtierende Champion am Sonntag mit. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN unterschreibt Kuzma für drei Jahre und 40 Millionen Dollar.

Dabei soll der 25-Jährige für das letzte Vertragsjahr eine Spieleroption erhalten haben. Der neue Kontrakt tritt 2021 in Kraft, in der kommenden Saison verdient Kuzma im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags 3,6 Millionen Dollar.

Der 27. Pick von 2017 legte in seinen ersten drei Jahren in der NBA im Schnitt 16,0 Punkte und 5,5 Rebounds bei 44,9 Prozent aus dem Feld auf. Nach der Ankunft von Anthony Davis in L.A. im vergangenen Sommer reduzierte sich die Rolle des Power Forwards jedoch und Kuzma hatte teils Probleme, sich neben LeBron James und AD zurechtzufinden.

Dennoch soll Kuzma offensichtlich ein Teil der Zukunft der Franchise sein. Nach den Vertragsverlängerungen mit LeBron und Davis in der Offseason ist nun sicher, dass auch Kuzma für viele Jahre ein Teil des Lakers-Teams sein wird.

Wie Bobby Marks (ESPN) erklärte, können die Lakers den 25-Jährigen theoretisch zwar traden, allerdings macht die sogenannte Poison Pill Provision dies in der kommenden Saison äußerst unwahrscheinlich. So würde in einem hypothetischen Trade Kuzmas aktuelles Gehalt (3,6 Mio. Dollar) als outgoing Salary der Lakers zählen, das andere Team müsste aber das Durchschnittsgehalt aus Kuzmas drittem Vertragsjahr (10,9 Mio.) aufnehmen. Das macht einen Trade sehr kompliziert.

LeBron gratulierte seinem Teamkollegen via Twitter zu dessen neuem Vertrag bei den Lakers. "Das nächste Dinner geht definitiv auf dich", schrieb der King. Kuzma ist somit bereits der fünfte Spieler aus der Rookie-Klasse von 2017, der in der Offseason eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Bam Adebayo und De'Aaron Fox bekamen jeweils eine Max-Extension.