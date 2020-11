NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: New York Knicks traden nach oben

Es ist Draft Day und das bedeutet meistens, dass einiges in der Association los sein wird, auch im Vorfeld. Die New York Knicks haben bereits einen Trade mit Utah eingefädelt und picken nun an 8 und 23. Alle News, Gerüchte, Trades und vieles mehr gibt es hier bei Rund um die NBA.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

16.23 Uhr: Woj fügt gerade noch an, dass die Knicks womöglich den neuen Pick mit dem eigenen achten Pick nutzen könnten, um weiter nach oben zu traden. Wer könnte denn das Ziel sein? Wirklich LaMelo Ball?

16.18 Uhr: Auch wenn es keinen Trade geben wird, zeigt dieses Gerücht, dass Wall bei den Wizards alles andere als unantastbar ist. Der Point Guard fehlte die komplette vergangene Saison und kassiert für die kommenden drei Jahre 133 Millionen Dollar. Das klingt nicht tradebar, aber wir haben in der Vergangenheit auch schon ähnliche Dinge gesehen.

16.11 Uhr: Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Shams Charania hatte berichtet, dass Houston und Washington über einen Westbrook-Wall-Tausch beratschlagt haben. Laut Fred Katz (The Athletic) ist man aber weit von einem Deal entfernt.

NBA Draft 2020: New York Knicks traden nach oben

16.04 Uhr: Es wird noch besser für Knicks-Fans! New York hat auch noch die Rechte am legendären Ante Tomic erhalten! Der 33-Jährige wurde 2008 von den Jazz an Position 44 gedraftet, kam aber nie über den großen Teich. Heute spielt er in der ACB für Badalona.

16.01 Uhr: Utah könnte dies auf finanziellen Beweggründen gemacht haben. Ein Erstrundenpick an Position 23 bekommt 2,28 Millionen Dollar, der 27. Pick nur 1,97 Millionen. Mit den anstehenden Verlängerungen von Donovan Mitchell und Rudy Gobert macht Kleinvieh eben auch Mist. Und schon klingelt das Phrasenschwein!

15.58 Uhr: Wir haben nämlich bereits einen Trade. Die New York Knicks traden nach oben. Die Franchise aus dem Big Apple tauscht mit Utah die Erstrundenpicks und darf nun an 23 anstatt von 27 ziehen. Dafür gibt es für die Jazz den 38. Pick obendrauf. New York pickt nun also an 8 und 23 in der ersten Runde.

15.55 Uhr: Hallo zusammen aus dem Home Office! Es ist Draft-Day, entsprechend dürfte auch im Vorlauf, also heute Abend noch einiges passieren. Und es ist auch schon etwas passiert. Auf gehts!