LaMelo Ball vor dem NBA Draft 2020: Eine geborene Nummer 1 - für diesen Jahrgang

LaMelo Ball gehört trotz eklatanter Schwächen zu den heißesten Kandidaten für den Nr.1-Pick im NBA Draft 2020. Der Point Guard ist der Spieler mit dem womöglich größten Potenzial, allerdings scheint auch die Fallhöhe enorm. Das liegt nicht zuletzt an seinem Werdegang.

Dass es an einem gewissen Selbstbewusstsein im Hause Ball nicht mangelt, ist seit Jahren keine Neuigkeit mehr. Lange bevor Lonzo Ball 2017 an Position 2 von den Lakers gedraftet wurde, war sein Vater LaVar in aller Munde, weil sein eigenes Exemplar niemals stillstand. Keine Behauptung war ihm zu absurd; der Standard, den LaVar dadurch für Lonzo setzte, konnte dieser folgerichtig nicht erreichen.

In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger um LaVar geworden, dabei steht nun der nächste große Tag für die Familie an: Der jüngste Sohn LaMelo dürfte in der Nacht auf Donnerstag (Übertragung ab 1 Uhr live auf DAZN) ebenfalls hoch gedraftet werden. Wenn es nach dem 19-Jährigen geht, direkt an erster Stelle.

"Ich habe das Gefühl, dass ich dafür geboren wurde", sagte LaMelo Ball am Dienstag. "Ich denke, ich bin einfach der richtige Mann dafür." ESPN stimmt dieser nicht ungewöhnlichen Aussage zu: Laut ihrem Ranking ist Ball das größte Talent dieses Jahrgangs. Andere Mock Drafts, auch der von SPOX, führen Ball an 3, Gerüchten zufolge könnte er aber auch außerhalb der Top 5 gepickt werden.

LaMelo Ball machte schon mit 15 Jahren Schlagzeilen

Auf letztere darf gerade vor dem Draft nicht zu viel gegeben werden, wenn Teams mit Nebelkerzen und Fehlinformationen nur so um sich werfen, aber das ganze Bild zeigt doch vor allem eines: Ball ist ein ungewöhnliches (potenzielles) Top-Talent. So hoch im Draft ziehen Teams am liebsten "sichere Dinge" - und Ball ist vieles, aber das definitiv nicht.

Sowohl sein Spiel als auch sein Werdegang sind höchst eigen, was sich durchaus gegenseitig bedingt hat. So machte der Point Guard schon mit 15 Jahren an der High School auf sich aufmerksam, als er einen Dreier von der Mittellinie versenkte - als gerade zwei Sekunden gespielt waren. Wenige Wochen später erzielte er 92 Punkte in einem Spiel, bis heute ein kalifornischer High School-Rekord.

Konventionellen Basketball spielte er dabei selten, vielmehr wartete er bei Defensiv-Possessions gern an der Mittellinie, um bei Ballbesitz einen Vorteil zu haben. Konventionell war auch sonst ein Fremdwort. Mit 16 Jahren nahm LaVar ihn von der Chino Hills High School, um ihn zuhause zu unterrichten, wenig später heuerte er einen Agenten an und ging für sein erstes professionelles Basketball-Jahr nach Litauen, wo bereits sein älterer Bruder LiAngelo spielte.

LaMelo Ball: Abenteuer in Australien

Ball verzichtete damit auf seinen Amateurstatus und damit auf eine College-Karriere, obwohl er schon im Alter von 13 Jahren mündlich UCLA zugesagt hatte. Das College wird mittlerweile öfter mal übergangen, allerdings selten so wie bei Ball: In Litauen blieb er kein Jahr, dann spielte er zeitweise in der Junior Basketball Association, die von LaVar (natürlich!) gegründet wurde, sowie an der SPIRE-Schule in Ohio, die aber nicht am normalen High School-Betrieb teilnehmen konnte.

Im Juni 2019, Ball war nun 17, entschied er sich für sein nächstes Abenteuer in Übersee: Ball unterschrieb bei den Illawarra Hawks in Australien und machte auch deren Spiele für kurze Zeit zu einer Art Zirkusveranstaltung.

Kurz wiederum deshalb, weil er sich nach nur zwölf Spielen verletzte und zunächst vier Wochen ausfallen sollte, danach aber gar nicht mehr auflief und stattdessen noch im Januar in die USA zurückkehrte. Er wollte sich auf den Draft vorbereiten, dann kam Corona. Und Ball blieb, mehr als fast alle anderen Prospects des Jahrgangs (außer James Wiseman), ein Mysterium.

LaMelo Ball: Grenzenlose Kreativität in der Offensive

Es ist offenkundig, in welche Fähigkeiten man sich bei Ball vergucken kann. Sein Spielverständnis kann grandios sein, er hat Pässe im Repertoire, an die selbst viele gute Passer niemals denken würden. Er kann Zuschauer begeistern, sein "freier" Karriereweg hat vor allem seine Kreativität und sein Flair für das Besondere gefördert. Er ist der beste Passer im Draft, und es ist wohl nicht knapp. Auch sein Ballhandling ist unheimlich stark für sein Alter.

Gleichzeitig hat er Schwächen, die so groß und fundamental sind, dass sie nicht einfach ignoriert werden können. Der Hang zu Undiszipliniertheiten ist noch zu verkraften, ist schließlich nicht ungewöhnlich.

Auch bei der Defense lässt sich mit etwas mehr Mühe noch ein Auge zudrücken, da Ball zumindest die richtige Länge (2,01 m) hat und richtig rotiert, wenn er voll dabei ist (was bisher aber viel zu selten der Fall war).

LaMelo Ball: Ist der Wurf reparierbar?

Was in der modernen NBA für einen Lead-Guard derweil nicht zu ignorieren ist: Sein Wurf. Ball hat zwar einen gewissen Touch, zu guten Resultaten hat das bisher aber nicht geführt. In Australien traf er beispielsweise nur 25 Prozent seiner Dreier und insgesamt nur knapp 38 Prozent aus dem Feld. Er hat bisher einen guten Floater gezeigt, doch jeder andere Wurf scheint bisher ein Problem zu sein.

Am Korb fehlt es ihm an Athletik und Explosivität, was in der NBA noch stärker zum Tragen kommen sollte. An der Dreierlinie hat er das Problem, dass sein Wurf kaputt ist und wohl völlig neu moduliert werden müsste. Er nutzt eine Push-Technik, die noch aus der Zeit kommt, als er ohne die nötige Kraft dafür regelmäßig von der Mittellinie draufhielt. Was, wenig überraschend, keine gute Idee war.

Nun ist es natürlich möglich, dass Ball die lange Zeit seit seinem letzten offiziellen Spiel, das im Dezember 2019 (!) stattfand, seine Technik bereits überarbeitet hat. Wer ihn zieht, wird genau darauf hoffen - denn seine beste Fähigkeit, die offensive Kreativität, ist vermutlich die beste singuläre Fähigkeit eines Spielers in diesem Jahrgang. Der Abschluss wiederum ... Ball steht für das größte Potenzial, aber auch die vielleicht größte Fallhöhe.

NBA Draft 2020: Der Mock Draft - Wen wählen die Timberwolves an Position 1? © getty 1/45 In der kommenden Nacht findet endlich der NBA Draft 2020 (1 Uhr live auf DAZN) statt. Wer geht an 1 weg, was machen die Anderen? Wir spielen noch einmal alle Picks der ersten Runde durch und prognostizieren, wo LaMelo Ball und Co. landen werden. © getty 2/45 1. MINNESOTA TIMBERWOLVES: Anthony Edwards (Georgia, SG, 19 Jahre) - Stats: 19,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 2,8 Assists und 1,3 Steals bei 40,2 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier in 33,0 Minuten (32 Spiele) © getty 3/45 Edwards ist ein hervorragender Scorer mit einem starken Drive und gefährlichem Jumper off the dribble. Hat die Anlagen, ein guter Guard-Verteidiger zu werden, die Einstellung macht Sorge. Wohl der beste Fit für die Wolves, aber mit Risiko versehen. © getty 4/45 2. GOLDEN STATE WARRIORS: James Wiseman (Memphis, C, 19 Jahre) - Stats: 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,0 Blocks bei 76,9 Prozent FG in 23 Minuten in 3 Spielen (musste College vorzeitig verlassen nach Unregelmäßigkeiten wegen geliehenem Geld von Coach P © getty 5/45 Er bringt eine Körpergröße von 2,16 und eine Spannweite von 2,29 Meter mit und bietet in erster Linie Rim-Protection. Auf der anderen Seite mit Potenzial als Finisher in Ringnähe und als Post-Up-Spieler. Viel gesehen hat man von ihm aber eben noch nicht. © getty 6/45 3. CHARLOTTE HORNETS: LaMelo Ball (Illawarra Hawks/Australien, PG, 19 Jahre) - Stats: 17,0 Punkte, 7,6 Rebounds, 6,8 Assists und 1,6 Steals bei 37,5 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 31,3 Minuten (12 Spiele) © getty 7/45 Ball-Handling, Kreativität und Playmaking, das macht den jüngsten Ball-Spross zu einem der besten Spieler des Jahrgangs. Nur beim Shooting gibt es Fragezeichen, aber er bringt den Hornets etwas Glamour. © getty 8/45 4. CHICAGO BULLS: Deni Avdija (Maccabi/Israel, F, 19 Jahre) - Stats: 9,0 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,0 Assists bei 50,5 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (59 Spiele in der heimischen Liga und Euroleague) © imago images / Camera 4 9/45 Vielseitigkeit ist Trumpf, das ist das Motto des israelischen Nationalspielers (2,05 Meter). Playmaking-Qualitäten eines Guards, strahlt auch Off-Ball mit Cuts Gefahr aus. Guter Verteidiger, dem es aber an Speed fehlt. Das Shooting kommt und geht. © getty 10/45 5. CLEVELAND CAVALIERS: Obi Toppin (Dayton, PF/C, 22 Jahre) - 20,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 2,2 Assists, 1,2 Blocks und 1,0 Steals bei 63,3 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 31,6 Minuten (31 Spiele) © getty 11/45 Eine Dunk-Maschine, die im Fastbreak kaum zu stoppen ist. Offensiv zudem vielseitig mit einem soliden Touch aus der Distanz. Kann auch vom Perimeter attackieren. Seine große Schwäche ist die Defense - und er ist schon 22. © getty 12/45 6. ATLANTA HAWKS: Tyrese Haliburton (Iowa State, PG, 20 Jahre) - 15,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,5 Assists und 2,5 Steals bei 50,4 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier in 36,7 Minuten (22 Spiele) © getty 13/45 Für den Guard spricht seine Spielintelligenz, sein Passing und seine Qualitäten als Spot-Up-Shooter. Wurf aus dem Dribbling dagegen keine Gefahr, zudem ist er nicht der Schnellste und nicht der Athletischste. Könnte neben Young gut funktionieren. © getty 14/45 7. DETROIT PISTONS: Patrick Williams (Florida State, SF, 19 Jahre) - Stats: 9,2 Punkte, 4,0 Rebounds und je 1 Assist, Steal und Block bei 45,9 Prozent FG und 32,0 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (29 Spiele) © getty 15/45 Zwar offensiv noch recht roh, deutete aber bereits Potenzial als Scorer off the dribble und als solider Playmaker an. Glänzt bisweilen in der Defense mit starker Athletik und Hustle. Vielseitig einsetzbar. © imago images / Nordphoto 16/45 8. NEW YORK KNICKS: Killian Hayes (ratiopharm Ulm/Deutschland, PG, 19 Jahre) - Stats: 11,6 Punkte, 5,3 Assists, 2,8 Rebounds und 1,4 Steals bei 48,2 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier in 24,8 Minuten (30 Spiele in der BBL, im Pokal und im Eurocup) © imago images / Eibner 17/45 "Beeindruckender Passgeber", sagte Ulms Sportdirektor Leibenath bei SPOX über die größte Stärke des Franzosen. Elitäres Playmaking, gute Wurfmechanik, defensives Potenzial - aber Turnover-anfällig. Ist er noch da, könnten die Knicks zuschlagen. © getty 18/45 9. WASHINGTON WIZARDS: Onyeka Okongwu (USC, PF/C, 19 Jahre) - 16,2 Punkte, 8,6 Rebounds, 1,1 Assists und 2,7 Blocks bei 61,6 Prozent FG und 25 Prozent Dreier (bei insgesamt nur vier Versuchen!) in 30,6 Minuten (28 Spiele) © getty 19/45 Starker Verteidiger, der in der Defense fast überall zu finden ist und immer vollen Einsatz zeigt. Allerdings fehlt der Dreier, um in der modernen NBA als Stretch-Five aufzulaufen. Immerhin ein guter Finisher am Ring und solider Ballhandler. © getty 20/45 10. PHOENIX SUNS: Devin Vassell (Florida State, SG, 20 Jahre) - Stats: 12,7 Punkte, 5,1 Rebounds, 1,6 Assists und 1,4 Steals bei 49,0 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (30 Spiele) © getty 21/45 Besitzt das Potenzial, ein starker 3-and-D-Spezialist in der Association zu werden. Defensiv kann er sofort helfen, offensiv kreiert er aber kaum für sich selbst. Seine Dreierquote (41,5 Prozent) spricht für sich. Wäre für Phoenix eine gute Ergänzung. © getty 22/45 11. SAN ANTONIO SPURS: Isaac Okoro (Auburn, SF, 19 Jahre) - Stats: 12,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 2,0 Assists und 0,9 Blocks bei 51,4 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreier in 31,5 Minuten (28 Spiele) © getty 23/45 Einer der Top-Verteidiger dieses Jahrgangs, vermutlich sogar der beste auf dem Flügel. Trifft gute Entscheidungen und kann auch am Ring abschließen, am Wurf muss er aber noch feilen. Seine Freiwurf-Quote von 67,4 Prozent macht nicht viel Hoffnung. © getty 24/45 12. SACRAMENTO KINGS: Tyrese Maxey (Kentucky, SG, 19 Jahre) - Stats: 14,0 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,2 Assists bei 42,7 Prozent FG und 29,2 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (31 Spiele) © getty 25/45 Guter Combo-Guard mit einem netten Floater und gutem Drive zum Korb. Seine Quoten sind ausbaufähig, die Form seines Jumpers verspricht aber Besserung. Zudem ein starker On-Ball-Verteidiger, dem es aber etwas an Athletik fehlt. © getty 26/45 13. NEW ORLEANS PELICANS: Aaron Nesmith (Vanderbilt, F, 21 Jahre) - Stats: 23 Punkte, 4,9 Rebounds und 0,9 Assists bei 51,2 Prozent FG und 52,2 Prozent Dreier in 35,7 Minuten (14 Spiele) © getty 27/45 Der wahrscheinlich beste Shooter im Draft, der in seinem Sophomore-Jahr überragende 52,2 Prozent bei 8,2 Versuchen von Downtown traf. Am Ring gibt es für ihn allerdings nicht viel zu holen, dazu kein guter Passer. Defensiv immerhin solide. © getty 28/45 14. BOSTON CELTICS: Kira Lewis Jr. (Alabama, PG, 19 Jahre) - Stats: 18,5 Punkte, 4,8 Rebounds, 5,2 Assists und 1,8 Steals bei 45,9 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 37,6 Minuten (31 Spiele) © getty 29/45 Bei Lewis Jr. sticht zuallererst die irre Geschwindigkeit ins Auge. Zeigte sich in Sachen Playmaking und Effizienz im Laufe der Saison verbessert, kreiert Offense für sich und andere. Manchmal aber ZU schnell unterwegs und daher fehleranfällig. © getty 30/45 15. ORLANDO MAGIC: Saddiq Bey (Forward) - Einer der 3-and-D-Spezialisten dieses Jahrgangs. Sowohl als Spot-Up-Shooter als auch aus der Bewegung heraus trifft er hochprozentig, aber kein explosiver Drive. Defensiv vielseitig, auch in der NBA? © getty 31/45 16. HOUSTON ROCKETS: R.J. Hampton (Guard) - Explosiv, was ihn bei Drives enorm gefährlich macht. Dank der Athletik auch defensiv mit Potenzial und ein guter Off-Ball-Spieler. Allerdings noch roh als Playmaker und auf seinen Jumper ist kein Verlass. © getty 32/45 17. MINNESOTA TIMBERWOLVES: Jaden McDaniels (Forward) - Noch ist McDaniels ein wenig schwach auf der Brust, aber seine langen Arme gepaart mit seiner Athletik machen ihn für viele Teams interessant. Fragen gibt es noch bei seiner Entscheidungsfindung. © getty 33/45 18. DALLAS MAVERICKS: Aleksej Pokusevski (Forward) - Trotz seiner Größe von 2,13 Meter bewegt er sich wie ein Flügelspieler und passt wie ein Guard. Versenkt auch Dreier, muss aber körperlich noch zulegen. Dafür jetzt schon guter Shotblocker. © getty 34/45 19. BROOKLYN NETS: Precious Achiuwa (Center) - Die Upside ist groß, der 2,06-Meter-Mann hat das Potenzial zu einem vielseitigen Verteidiger auf mehreren Positionen. Auch im Pick'n'Roll oder in Transition gefährlich, allerdings ist sein Spiel sehr roh. © getty 35/45 20. MIAMI HEAT: Josh Green (Forward) - Ein guter Athlet mit guter Größe für seine Position. Besitzt das Potenzial, ein guter Verteidiger zu werden. Fällt der Wurf konstant, ist er ein Rotationsspieler. © imago images / ZUMA Wire 36/45 21. PHILADELPHIA 76ERS: Tyrell Terry (Guard) - Terry ist einer der besten Schützen im Draft, genau das suchen die Sixers. Dazu ist er ein solider Passgeber, über seine Defense legen wir jedoch den Mantel des Schweigens. © getty 37/45 22. DENVER NUGGETS: Desmond Bane (Shooting Guard) - Contender suchen 3-and-D-Spieler und die Nuggets wollen so einer sein. Werfen kann Bane, dazu ist er enorm bissig. Einen eigenen Wurf kann er sich aber nicht kreieren. © getty 38/45 23. UTAH JAZZ: Cole Anthony (Guard) - Wurde vor der Saison als Top-5-Pick gehandelt, fiel dann aber beständig. Der Sohn von Greg Anthony ist ein guter Scorer, aber kein Spielmacher. Die Frage ist, ob er als Rollenspieler wirklich effizient sein kann. © getty 39/45 24. NEW ORLEANS PELICANS: Jalen Smith (Center) - Weiches Händen, solider Shotblocker. Womöglich passt Smith ganz gut zu Zion Williamson. Allerdings ist er nicht besonders mobil, wodurch er nie ein Defensiv-Anker werden wird. © getty 40/45 25. OKLAHOMA CITY THUNDER: Robert Woodard (Forward) - Modell-Athlet, der auch in der NBA herausstechen wird. Guter Verteidiger gegen den Ball, der in dieser Saison auch einen soliden Wurf zeigte. War es nur eine Ausnahme? © getty 41/45 26. BOSTON CELTICS: Leandro Bolmaro (Forward) - Behalten die Celtics den Pick, wäre der Gaucho logisch. Bolmaro wird noch in Europa bei Barca bleiben. Ist ein guter Spielmacher vom Flügel. © getty 42/45 27. NEW YORK KNICKS: Isaiah Stewart (Center) - Kräftig, dazu lange Arme - Stewart hat die Tools, um ein guter NBA-Center zu werden. Er ist nicht der Schnellste, dafür aber ein guter Rebounder, der sogar ein bisschen Touch besitzt. © getty 43/45 28. OKLAHOMA CITY THUNDER: Theo Maledon (Guard): OKC ist bekannt für seine Vorliebe für große, athletische Spieler. Maledon ist das für seine Position. Ein smarter Passer, der aber noch enorm am Wurf arbeiten muss. © getty 44/45 29. TORONTO RAPTORS: Xavier Tillman (Center) - Etwas klein, dafür besitzt er defensiv hervorragende Instinkte. Besitzt zudem im Pick’n’Roll seine Stärken - vorne wie hinten. © getty 45/45 30. BOSTON CELTICS: Zeke Nnaji (Center) - Ist ein harter Arbeiter, der bei Arizona die Drecksarbeit erledigte. Nnaji ist eine kleine Wundertüte, da er zweifelsfrei enormes Potenzial besitzt, es aber zu selten zeigte.

LaMelo Ball: Wer traut sich?

Insofern verwundert es nicht, dass er bei einigen Teams sehr hoch im Kurs zu stehen scheint, während andere (Berichten zufolge) eher Angst vor ihm haben. Es herrscht Ungewissheit: Es gibt im gesamten Draft keinen Spieler, der als sicherer Star gesehen wird wie etwa ein Anthony Davis vor dessen Ziehung. Auch deshalb halten sich immer noch Gerüchte, dass sowohl die Minnesota Timberwolves (Nr. 1) als auch die Golden State Warriors (2) ihren Pick noch abgeben könnten.

Beide haben positionell eigentlich keinen Bedarf für Ball, aber das muss nicht viel heißen - für ihn sowieso nicht. "Es geht ja nur um Basketball. Es wäre definitiv eine große Sache, der Nr.1-Pick zu sein, aber ich bin froh, dass ich dafür geboren wurde", sagte Ball. Mit den Wolves, Warriors, den Charlotte Hornets (3), Detroit Pistons (7) und New York Knicks (8) habe er Gespräche geführt, nun müsse man eben abwarten.

"Ich versuche das alles einfach zu genießen", sagte Ball. "Man durchläuft diesen Prozess nur einmal." Letzteres ist, und das hat Seltenheitswert beim jungen Guard, eine Gewissheit.

Die Statistiken von LaMelo Ball (pro 36 Minuten) in Australien